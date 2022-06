Este miércoles, la banda norteamericana Foo Fighters anunció que realizará una serie de conciertos en tributo al fallecido baterista de la agrupación, Taylor Hawkins.

De acuerdo a una nota publicada en el sitio web del grupo, “Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee se unirán a la familia Hawkins para celebrar la vida, la música y el amor de su esposo, padre, hermano y compañero de banda con The Taylor Hawkins Tribute Concerts”.

Ahí, expresaron que el baterista es “una de las figuras más respetadas y queridas de la música moderna” y destacaron “el talento monolítico y la personalidad magnética de Taylor le ganaron el cariño de millones de fanáticos, compañeros, amigos y leyendas musicales de todo el mundo”.

Estos conciertos “unirán a varios de esos artistas, la familia Hawkins y, por supuesto, a sus hermanos Foo Fighters para celebrar la memoria de Taylor y su legado como ícono del rock mundial“.

Los shows se llevarán cabo el próximo 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y el 27 del mismo mes en el Kia Forum de Los Ángeles.

For our dear friend, our badass bandmate, our beloved brother…Foo Fighters and The Hawkins family bring you the Taylor Hawkins Tribute Concerts. https://t.co/8gNTw2uxWl pic.twitter.com/N8mDZgJ2kk

— Foo Fighters (@foofighters) June 8, 2022