La productora DG Medios confirmó el regreso de Demi Lovato a Chile para el 13 de septiembre en el Movistar Arena junto a su gira “Holy Fvck Tour”, el cual presentará su próximo álbum bajo el mismo nombre, a estrenar el 19 de agosto.

.@ddlovato llega a Chile con el #HOLYFVCKTour el 13 de septiembre!🩸 Revisa toda la info en https://t.co/dH9SfyQTgo pic.twitter.com/7KE9lbhrRC — DG Medios (@dgmedioschile) June 7, 2022

El precio de las entradas para ver a la exchica Disney comienzan desde los $34.500 (Tribuna) hasta los $144.900 (Diamante), y podrán accederse a ellas a través del sistema Punto Ticket a partir del 13 de junio para su preventa y el 15 de junio para el venta general.

La gira cuenta con 32 fechas, de las cuales sólo visitará cuatro países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Chile y Brasil, siendo este último el único que cuenta con dos conciertos agendados.

Lee también: Hay 12 mil reservas: ¿Cómo comprar entradas para Daddy Yankee por Tenpo?

Al igual que su próximo álbum, se espera que este show esté más enfocado en el estilo punk pop que demostró con su nueva canción presentada en The Late Night Show con Jimmy Fallon, “Skin Of My Teeth”