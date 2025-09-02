Fonda Nómade 2025 revela su programación: Fechas, artistas y actividades confirmadas

La Fonda Nómade 2025 confirmó su cartelera para cuatro días de música, comedia y actividades culturales en Matucana 100. Este año, además, debutará con la innovadora “Lota-Comedia”, una experiencia interactiva para toda la familia.

La Fonda Nómade regresa este 2025 con una propuesta que combina tradición, arte, comedia y música independiente, consolidándose como una alternativa distinta para las celebraciones de Fiestas Patrias.

El evento se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre en Matucana 100, en Estación Central.

Este año, además de su cartel musical con artistas nacionales, el festival debutará con “Lota-Comedia”, un formato interactivo creado por el colectivo Comedia con Arbolitex, que mezcla azar, humor y participación del público en familia.

La programación contará con presentaciones de bandas como Camiseta 22, Santo Barrio, Sonora de Llegar y Metalengua, junto a DJ sets, talleres, gastronomía típica y un espacio dedicado especialmente a las infancias.

También se organizarán actividades inspiradas en la fauna chilena, con una propuesta visual que rinde homenaje a animales como el zorro culpeo, el cóndor, el guanaco y el chungungo.

Detalles del evento