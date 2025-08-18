Fiestas Patrias en Santiago 2025: Las fondas y celebraciones imperdibles de este año

Bandas nacionales, humoristas y actividades infantiles se suman a la oferta de celebraciones por el 18 en la capital, con eventos en recintos masivos y espacios culturales.

Con la llegada de septiembre, Santiago se prepara para vivir sus Fiestas Patrias con una variada oferta de fondas y celebraciones.

Desde eventos masivos en recintos emblemáticos hasta propuestas alternativas que mezclan música, humor y tradición, la capital ofrece panoramas para todos los gustos.

A continuación, una guía con las principales actividades confirmadas para este 2025.

(Esta nota se irá actualizando en la medida que se confirmen nuevos eventos)

6 de septiembre

Gran Rancherazo

El Club Hípico de Santiago celebrará la tercera edición del Gran Rancherazo, un evento dedicado a la cumbia y la ranchera que reúne a Zúmbale Primo, Amar Azul, Los Vikings 5, Sonora Malecón y más de una decena de agrupaciones. Además, contará con foodtrucks, juegos de feria y actividades familiares en más de dos hectáreas de áreas verdes.

Coordenadas

Fecha: Sábado 6 de septiembre, desde las 14:00 hrs.

Lugar: Club Hípico de Santiago

Entradas: En este link

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Rancherazo (@granrancherazo)

Del 17 al 20 de septiembre

Fonda NÓMADE

La primera versión de la Fonda NÓMADE se realizará en Matucana 100 con una propuesta distinta que mezcla música, humor y tradición. El cartel incluye a Camiseta 22, Metalengua, Santo Barrio, Sepamoya y Duo Pajarito, además de rutinas de stand-up a cargo de Palomoza y el colectivo Arbolitex. También habrá talleres, juegos tradicionales y teatro infantil.

Coordenadas

Fechas: del 17 al 20 de septiembre

Lugar: Centro Cultural Matucana 100, Estación Central

Entradas: En este link

Del 17 al 20 de septiembre

Yein Fonda

Yein Fonda, fundada en 1996 por Los Tres, regresa este año con un cartel encabezado por Los Tres, Los Jaivas, Skatalites, Los Mirlos, Gepe, Joe Vasconcellos y María Esther Zamora, entre otros artistas. Además, habrá gastronomía, feria americana para niños y espacios familiares durante toda la jornada.

Coordenadas

Fechas: del 17 al 20 de septiembre

Lugar: Parque Ciudad Empresarial, Huechuraba

Entradas: En este link

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Yein Fonda (@layeinfonda)

Del 17 al 20 de septiembre

Fonda Ñuñoa

La tradicional Fonda Ñuñoa vuelve con cinco noches de música y baile en uno de los recintos más grandes del país. Desde el 17 al 21 de septiembre, el Parque Estadio Nacional será escenario de presentaciones en vivo, gastronomía típica y actividades familiares.

Coordenadas

Fechas: del 17 al 21 de septiembre, desde las 21:00 hrs

Lugar: Parque Estadio Nacional, Ñuñoa

Entradas: En este link