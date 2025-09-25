Primavera Sound 2026 revela su cartel: The Cure, Gorillaz, Doja Cat y My Bloody Valentine encabezan el festival en Barcelona

El festival catalán confirma una de sus ediciones más ambiciosas a la fecha: más de 150 artistas, encabezados por The Cure, Gorillaz, Doja Cat y My Bloody Valentine, darán vida a Primavera Sound 2026 entre el 4 y el 6 de junio en Barcelona.

El festival español vuelve con una edición histórica que reunirá a más de 150 artistas entre el 4 y el 6 de junio de 2026, con un show de apertura el día 3 y una gran fiesta electrónica el 7.

El reconocido festival Primavera Sound anunció su esperado cartel para la edición 2026, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum de Barcelona entre el 4 y el 6 de junio.

En esta versión, destacan presentaciones de The Cure, Gorillaz, Doja Cat, My Bloody Valentine, Massive Attack, The xx, Father John Misty, Slowdive y Kneecap, entre muchos otros.

Siguiendo la tendencia marcada por eventos como Coachella, Primavera Sound optó este año por adelantar la revelación de su line-up, que reúne a 150 artistas internacionales de diferentes géneros y generaciones.

Lee también: Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezarán el cartel californiano

La programación también incluye un opening party el miércoles 3 de junio y el cierre electrónico Primavera Bits, programado para el domingo 7, con figuras como Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta.

Entre los nombres más destacados figuran también Skrillex, PinkPantheress, Ethel Cain, Blood Orange, Big Thief, Rilo Kiley, Wet Leg, Mac DeMarco, MARINA, Amaarae, Iggy Pop, Touché Amoré, Panda Bear, Dijon, Texas is the Reason, Knocked Loose, Lambrini Girls, Cameron Winter y Merzbow, confirmando la diversidad de estilos que caracteriza al festival.

View this post on Instagram A post shared by Primavera Sound (@primavera_sound)

Las inscripciones para adquirir entradas ya están abiertas en el sitio oficial del festival hasta el 28 de septiembre.

La preventa para fans comenzará el 29 de septiembre a las 11:00 CEST (6:00 AM en Chile), mientras que la venta general se iniciará el 30 de septiembre a la misma hora.