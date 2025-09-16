Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezarán el cartel californiano

El festival de Indio fijó sus dos fines de semana para el 10–12 y 17–19 de abril de 2026, con un lineup que cruza pop, urbano y electrónica en el Empire Polo Club.

Coachella anunció a sus tres headliners para 2026: se trata de Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Será la primera vez que cada uno de ellos encabece oficialmente el festival que se realiza en el Empire Polo Club de Indio (California, Estados Unidos) y que convoca a cientos de miles de asistentes en dos fines de semana consecutivos.

El anuncio llega con los tres artistas en pleno ciclo discográfico: Carpenter lidera rankings con Man’s Best Friend y también dirá presente en las ediciones sudamericanas de Lollapalooza 2026, incluyendo a Chile; Bieber promociona dos álbumes recientes (Swag y Swag II); y Karol G vuelve al desierto tras su paso por 2022, cuando subió al escenario a Becky G y J Balvin.

En paralelo, informes de la industria señalan que Anyma podría ocupar un bloque especial de gran formato, similar a experiencias de diseño escénico que el festival ha implementado en años recientes.

Además de los headliners, el festival adelantó parte de su grilla con nombres veteranos y debuts relevantes para el público latino y global: The Strokes, Interpol, Disclosure, FKA Twigs, Iggy Pop, David Byrne, Devo, Central Cee, Young Thug, Wet Leg, Kaskade, Addison Rae, entre otros.

Como es habitual, el programa definitivo por día se publicará más cerca de la fecha.

