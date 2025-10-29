FestiCRIN 2025: El festival infantil que recorrerá Chile con música y talleres gratis

La undécima versión del evento reunirá a 22 bandas en jornadas familiares en Santiago, Rancagua, Viña del Mar y otras comunas del país.

Este año, el Festival Nacional de Música para la Infancia (FestiCRIN) celebra su undécima versión, con una serie de presentaciones que recorrerán distintas regiones del país.

Desde 2016, el festival reúne a artistas en torno a la celebración familiar, donde niños y niñas son el centro de atención junto a la música. Además, se realizan talleres y ferias con productos destinados al público infantil.

El FestiCRIN es un evento gratuito y familiar, enfocado especialmente en familias en situación de vulnerabilidad. En sus versiones anteriores, se ha trasladado a diversas comunas como Santiago, Providencia y El Bosque, así como a regiones como Atacama.

El festival nace de la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile (CRIN Chile A.G.), fundada en 2007 y formalizada en 2017 como personalidad jurídica, consolidándose como asociación gremial.

En esta edición, el evento contará con la participación de 22 bandas y una amplia programación de conciertos y talleres para grandes y chicos, en jornadas diseñadas para fomentar el encuentro y el entretenimiento comunitario.

Fechas y lugares

Sábado 8 de noviembre – Parque Mirador Viejo, Independencia (16:00 a 19:00 hrs)

Sábado 15 de noviembre – Casa de la Cultura, Rancagua (15:30 a 19:00 hrs)

Sábado 22 de noviembre – Centro GAM, Santiago (16:00 a 19:00 hrs)

Sábado 29 de noviembre – Parque Mapocho Río, Cerro Navia

Sábado 6 de diciembre – Museo Artequin, Viña del Mar (14:30 a 18:00 hrs)

El FestiCRIN 2025 busca visibilizar y promover a los creadores y creadoras de música infantil en Chile, a través de un trabajo colaborativo con diversas instituciones y organismos que hacen posible su realización.