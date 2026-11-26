Este jueves 26 de noviembre comienza una nueva edición de Fauna Primavera, festival que durante tres días reunirá a exponentes nacionales e internacionales del rock alternativo, el indie y la música electrónica en Parque Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

Hot Chip, The Strokes y New Order serán los encargados de cerrar las respectivas jornadas del encuentro, cuyo cartel también contempla las presentaciones de FKA twigs, Underworld, Johnny Marr, Courtney Barnett y el esperado debut en Chile de Godspeed You! Black Emperor.

Entre los representantes de la escena nacional figuran Pánico, Hesse Kassel, Asia Menor, La Ciencia Simple y Javiera Electra.

Los conciertos se distribuirán entre dos escenarios, Bci y Vans, con una programación que permitirá asistir a todas las presentaciones sin topes de horario.

¿A qué hora abren las puertas de Fauna Primavera 2026?

Los horarios de ingreso al recinto variarán según la jornada. El sábado será el día más extenso del festival, con diez presentaciones y actividades desde el mediodía.

Jueves 26 de noviembre: Apertura de puertas a las 17:00 horas.

Apertura de puertas a las 17:00 horas. Viernes 27 de noviembre: Apertura de puertas a las 16:00 horas.

Apertura de puertas a las 16:00 horas. Sábado 28 de noviembre: Apertura de puertas a las 12:00 horas.

Los conciertos comenzarán una hora después de la apertura del recinto y las tres jornadas tendrán su cierre musical programado para las 23:45 horas.

¿Cómo llegar a Fauna Primavera 2026?

El festival se realizará en Parque Ciudad Empresarial, en el sector norte de Santiago. Debido a que el recinto no cuenta con una estación de Metro en sus inmediaciones, se recomienda planificar con anticipación tanto el traslado de ida como el de regreso.

De acuerdo con Chile Travel, el portal oficial de turismo de Chile, quienes se movilicen en transporte público podrán llegar hasta la estación Los Leones y combinar con los recorridos 117 o 117C de Red Movilidad, en dirección a Ciudad Empresarial.

Otra alternativa es utilizar el recorrido 116 desde el centro de Santiago.

En el caso de quienes se trasladen en automóvil desde Providencia o Las Condes, una de las opciones es acceder por el túnel San Cristóbal o el sector de La Pirámide.

La disponibilidad de estacionamientos será limitada.

Red Movilidad anuncia buses de refuerzo para el regreso

Con el objetivo de facilitar el retorno de los asistentes tras el término de los conciertos, Red Movilidad anunció un refuerzo del recorrido 116 durante las tres jornadas del festival.

Los buses estarán identificados con una letra X junto al número del servicio y podrán abordarse entre las 00:00 y las 01:00 horas de la madrugada.

Punto de salida: Santa Clara con Los Jardines, Huechuraba.

Santa Clara con Los Jardines, Huechuraba. Destino: Alameda con San Francisco, comuna de Santiago.

Para consultar los recorridos y tiempos de espera, los asistentes pueden utilizar la aplicación de Red Movilidad.

¿Habrá restricciones de tránsito en Ciudad Empresarial?

La administración de Ciudad Empresarial informó que, ante el aumento del flujo vehicular previsto durante el festival, se implementarán controles de acceso en tres puntos del sector:

Avenida del Cóndor Norte con avenida del Parque.

Avenida del Cóndor Sur con avenida del Parque.

Avenida Santa Clara con avenida del Valle, frente a la rotonda El Espiral.

Estas medidas comenzarán a regir a las 17:00 horas del jueves, a las 14:00 horas del viernes y a las 11:00 horas del sábado.

Además, durante las primeras dos jornadas del festival no se habilitará la tercera pista de salida de avenida del Parque.

¿Qué objetos están prohibidos en Fauna Primavera 2026?

Según las disposiciones de la organización, existen una serie de artículos cuyo ingreso al recinto no estará permitido.

Entre ellos se encuentran:

Alimentos y bebidas provenientes del exterior.

Alcohol y sustancias ilícitas.

Perfumes, espejos y recipientes de vidrio.

Armas y elementos cortopunzantes.

Cascos y cadenas, con excepción de gargantillas.

Cámaras profesionales y equipos profesionales de audio y video.

Drones, trípodes y bastones para selfies.

Cigarrillos electrónicos y vaporizadores.

Sillas, pisos y carpas.

Scooters, patines y monopatines.

Punteros láser.

Mascotas, salvo animales de servicio o apoyo emocional con su respectiva certificación.

La organización contempla una excepción para el ingreso de alimentos infantiles sellados, como colados y picados.

Sí estará permitido tomar fotografías y grabar videos con teléfonos celulares.

Cabe señalar que el festival no dispondrá de un servicio de almacenamiento para los artículos prohibidos.

Recomendaciones para asistir al festival

Dado que los conciertos se desarrollarán al aire libre y que parte importante de la programación tendrá lugar durante la tarde, se recomienda utilizar protector solar, vestir ropa cómoda y mantenerse hidratado.

El recinto contará con puntos gratuitos de hidratación, además de sectores destinados a la venta de alimentos, bebidas y merchandising de los artistas. También habrá alternativas de alimentación vegana.

Se aconseja llevar el teléfono celular con suficiente batería, tener la entrada disponible antes de llegar al acceso y considerar ropa de abrigo para las últimas horas de cada jornada.

¿Pueden asistir menores de edad a Fauna Primavera?

Si bien el festival está recomendado para mayores de 18 años, la organización permitirá el ingreso de niños desde los dos años cumplidos, siempre que estén acompañados por su tutor legal.

Los menores deberán contar con una entrada pagada.

Horarios de Fauna Primavera 2026: Programación completa por día

Jueves 26 de noviembre

18:00 a 18:45 horas: La Ciencia Simple (Vans).

La Ciencia Simple (Vans). 18:45 a 19:30 horas: Moyka (Bci).

Moyka (Bci). 19:30 a 20:15 horas: Hesse Kassel (Vans).

Hesse Kassel (Vans). 20:15 a 21:00 horas: Juliana Gattas (Bci).

Juliana Gattas (Bci). 21:00 a 22:30 horas: Godspeed You! Black Emperor (Vans).

Godspeed You! Black Emperor (Vans). 22:30 a 23:45 horas: Hot Chip (Bci).

Viernes 27 de noviembre

17:00 a 17:45 horas: Asia Menor (Vans).

Asia Menor (Vans). 17:45 a 18:45 horas: Santiago Motorizado (Bci).

Santiago Motorizado (Bci). 18:45 a 19:45 horas: Yung Lean (Vans).

Yung Lean (Vans). 19:45 a 20:45 horas: Courtney Barnett (Bci).

Courtney Barnett (Bci). 20:45 a 22:00 horas: FKA twigs (Vans).

FKA twigs (Vans). 22:00 a 23:45 horas: The Strokes (Bci).

Sábado 28 de noviembre

13:00 a 13:45 horas: Javiera Electra (Vans).

Javiera Electra (Vans). 13:45 a 14:30 horas: Winona Riders (Bci).

Winona Riders (Bci). 14:30 a 15:15 horas: El Zar (Vans).

El Zar (Vans). 15:15 a 16:30 horas: American Football (Bci).

American Football (Bci). 16:30 a 17:30 horas: Pánico (Vans).

Pánico (Vans). 17:45 a 18:45 horas: Of Monsters and Men (Bci).

Of Monsters and Men (Bci). 18:45 a 19:45 horas: Tricky (Vans).

Tricky (Vans). 19:45 a 21:00 horas: Johnny Marr (Bci).

Johnny Marr (Bci). 21:00 a 22:15 horas: Underworld (Vans).

Underworld (Vans). 22:15 a 23:45 horas: New Order (Bci).

Afterparty de Fauna Primavera 2026: ¿Cuándo y dónde se realizará?

Tras la última jornada del festival, la programación continuará con una fiesta oficial en Hilaria, en Ciudad Empresarial, durante la noche del sábado 28 y la madrugada del domingo 29 de noviembre.

El encuentro contará con dos espacios y presentaciones de Pachanga Boys, Peces Raros, Melania Wonder, Mariana Montenegro, The Twelves y Nico Castro.