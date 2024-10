“Es mi cara y hago lo que quiera con ella”: Ester Expósito frena en seco los rumores sobre sus supuestas cirugías

La actriz española Ester Expósito, reconocida por su papel en "Élite", recibió el premio New Generation en los Bazaar Women of the Year 2024, donde aprovechó para abordar las críticas sobre su cambio físico. La joven calificó estos comentarios como violencia hacia las mujeres y enfatizó que no se debe opinar sobre el cuerpo ajeno.