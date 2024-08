Demi Moore admite que se llegó a sentir “fuera de lugar” en Hollywood después de cumplir 40

La actriz de 61 años explicó cómo las críticas que recibió en torno a su cuerpo tras aparecer en traje de baño en una escena de "Los Ángeles de Charlie" 2 la hicieron cuestionar su identidad profesional.

Demi Moore, estrella de éxitos del cine como Ghost y Propuesta indecente, se sinceró respecto a las dudas que las críticas hacia su cuerpo post 40 llegaron a despertarle sobre su identidad profesional en Hollywood.

En una conversación con Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) recientemente publicada en Interview Magazine, ahondó en las dificultades que enfrentó tras tomarse un break a fines de los 90.

¿El motivo? Dedicar tiempo completo a la crianza de las tres hijas que tuvo en común con su exmarido, el también actor Bruce Willis.

Fue así que, tras el estreno en 1997 de Hasta el límite y Desmontando a Harry, no fue hasta 2003, con Los Ángeles de Charlie 2, que el público volvió a verla en pantalla.

Tras su aparición en dicha película, “hubo muchos comentarios en torno a la escena en la que salgo en bikini y se exageró mucho todo. Se habló mucho de mi apariencia física. Y ahí me di cuenta de que no parecía haber lugar para mí“.

Explicó, además, que no fue que creyera que “no pertenecía”. Más bien, tuvo “la sensación de que, ya no tenía ni 20 ni 30 años, pero todavía no era lo que se consideraba una madre” convencional.

Yeoh, de 62, coincidió con su par y puso sobre la mesa el trato que la industria da a las mujeres una vez que cumplen ciertos años.

“Hollywood es cruel con las mujeres de esa edad, en la que ya no encuentras los guiones o los personajes que resuenen contigo”, dijo.

“¿Por qué no puede ser sexy una mujer de 45, 50 o 60 años? Pero toda esa percepción está cambiando gracias a que personas como tú y yo no nos quedamos de brazos cruzados”.

Moore acababa de entrar a la década de los 40 cuando se sumó al elenco de la secuela de Los Ángeles de Charlie para interpretar a la villana Madison Lee, una exángel convertida en agente independiente.

La estrella, que hoy tiene 61 años, añadió que “fue una época en la que me sentí, no muerta, sino plana. No sé si me ha vuelto a pasar eso de toparme con que algo que no entiendo sea una limitación”, admitió finalmente.