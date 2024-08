Adam Sandler conquista a las redes sociales con su estilo “dadcore”: El arte de la sencillez como tendencia de moda

El actor de 57 años ha ganado popularidad en redes sociales por su estilo a la hora de vestir, caracterizado por conjuntos de ropa cómoda y sin pretensiones. En un video recientemente viralizado, Sandler compartió consejos de moda y aseguró que, a la hora de vestir, la comodidad es su prioridad principal.

(CNN) — Existe el dadcore y luego está el Adam Sandler core. Y aunque hay un parecido familiar, no hay que confundirlos.

Dadcore es una tendencia de la moda que da prioridad a las prendas funcionales, informales y ligeramente irónicas frente a las de alta costura. Es Cole Sprouse con un gorro de béisbol de JW Anderson y un blazer; o A$AP Rocky combinando corbata y camisa con jeans.

En la biblia del dadcore —que se inspira en gran medida en los trends de vestimenta masculina de los años 80 y 90— la comodidad puede reinar, pero el enfoque sartorial sensato nunca está exento de reflexión o estilo.

Sandler, por su parte, a pesar de que a principios de esta semana fue visto con una cartera de la marca de lujo Khaite, se limita a hacer de papá: su chaqueta Fila, pantalones cortos de baloncesto y calcetines hasta la pantorrilla son sumamente sinceros y sin pretensiones, no irónicos.

Sin embargo, en un video de TikTok publicado el lunes, al actor y cómico estadounidense se le pidió que diera sus propios consejos de estilo.

“Adam, siempre con esa chispa”, dice un TikToker que responde al nombre de Mystery Fashionist en el clip que ya ha cosechado más de 12 millones de visitas y más de 2 millones de likes.

“Simplemente sucedió, realmente no lo pensé”, responde Sandler en torno a la combinación. “Ando con unas zapatillas, ando con unos shorts cortos…”.

Está claro que el actor —cuyo gusto ecléctico le ha ganado una fiel base de fans de la Generación Z, con muchas crónicas de sus ejemplos favoritos de sus atuendos en TikTok— está auténticamente despreocupado por sus nuevas credenciales de moda. “Agarro lo que hay en el armario”, dice.

“Creo que tengo un montón de calcetines iguales, la ropa interior también es parecida. Agarro las cosas sin darle muchas vueltas. La mayoría de la gente se burla de mí y de mi familia, pero yo sigo adelante“, añade Sandler entre risas.

Sin embargo, cuando se le pregunta por las cinco prendas de moda sin las que no puede vivir, Sandler responde: “A veces mi esposa me regala calcetines bonitos y me los pongo. Con mis hijos impresos en ellos y esas cosas”.

Pasando a su calzado de colores, Sandler menciona sus principales prioridades: “Zapatillas que me queden bien”, dice. “No importa si están sucias o no, mientras me queden bien y no me hieran”. Una máxima clave del dadcore.

Muchos espectadores respondieron al vídeo comentando lo “humilde” y “realista”que parece Sandler, a pesar de ser una celebridad famosa.

“Es un papá normal de mediana edad”, escribió un usuario de TikTok. “Agarra cualquier cosa del armario, no le importa cómo sea mientras sea cómoda. Me encanta”.

Otra persona añadió: “Me recuerda a mi padre”.

Y aunque el dadcore no es nada nuevo, pareciera que está haciendo vivir a los padres de familia un momento especial.

La cariñosa reacción de los usuarios de redes sociales frente a Adam Sandler es comparable a la del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, al estilo de Tim Walz, con sus camisas de franela y cuadros escoceses.

En la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago la semana pasada, Obama bromeó: “Me encanta este tipo. Tim es la clase de persona que debería dedicarse a la política“, y sumó: “Las camisas de franela que lleva no son de un asesor político. Son de su armario. Y han pasado por algunas cosas”.