“Relaciones parasociales” de fans con sus celebridades favoritas: Quejas de Chappell Roan contra el acoso revivieron la discusión

(CNN) — El ascenso de Chappell Roan al estrellato del pop ocurrió lentamente, luego de golpe.

Empezó cantando versiones en YouTube hace más de 10 años, usando su nombre real, antes de conseguir un contrato discográfico al egresar del colegio.

Su single debut, Pink Pony Club, se publicó en 2020, al comienzo de la pandemia del virus COVID-19. Su disco de estudio se publicó hace casi un año y salió a la venta hace casi un año con críticas positivas y una pequeña —pero entregada— base de fans.

En los últimos seis meses, sin embargo, su estrella se ha vuelto estratosférica. Una aparición en el Tiny Desk de NPR y una actuación estelar en Coachella dieron a conocer a Roan a nuevos públicos, al tiempo que sus canciones Good Luck, Babe! y HOT TO GO! empezaban a sonar en cientos de miles de TikToks.

Su masivo verano culminó en lo que puede haber sido el mayor concierto en Lollapalooza de la historia del festival de Chicago: hasta 110 mil personas entre su público.

La fama repentina ha pesado mucho sobre Roan, pero su malestar se hizo insostenible a principios de la semana pasada. Compartió dos vídeos en TikTok en los que criticaba a los fans invasivos que la han seguido a todas partes, “acosado” a su familia y exigido fotos o abrazos en público, pese a su resistencia.

“No me importa que el abuso y el acoso, el stalkeo, lo que sea, sea algo normal para la gente que es famosa o un poco famosa”, decía en uno de los vídeos. “Es raro cómo la gente piensa que conoce a una persona porque la ve online y escucha el arte que hace… Se me permite decir no al comportamiento espeluznante, ¿está bien?”.

En un extenso post de Instagram el viernes, se reafirmó en sus comentarios, reiterando que “se desconecta” cuando no está actuando y no le debe nada a la gente que se le acerca durante su tiempo libre. Y aunque le encanta hacer música y el apoyo que ha sentido de sus respetuosos fans, dijo, no va a “aceptar el acoso de ningún tipo fruto de haber elegido este camino“.

“Siento más amor que nunca en mi vida”, escribió, para luego añadir que, contradictoriamente, también se siente “más insegura que nunca en mi vida”.

Parte de por qué los fans adoran a Chappell Roan —y quizá por qué algunas personas han llegado a extremos inquietantes para invadir su intimidad— es la autenticidad que proyecta, afirma Sally Theran, profesora de psicología del Wellesley College de Massachusetts que ha estudiado las relaciones parasociales entre famosos y jóvenes fans.

“Creo que lo que más atrae de ella es su franqueza: ‘Yo soy así, no me conformo como lo han hecho otros famosos, y hago lo que quiero‘”, afirma Theran. “Creo que eso es muy atractivo en una época en la que todo parece tan increíblemente fabricado“.

La franqueza y seguridad en sí misma de Roan, al menos en Internet, puede llevar a algunos fans a pensar que la conocen y que ella quiere conocerlos. Pero hay un malentendido fundamental por parte de los seguidores que creen que el personaje online de Roan es la verdadera ella.

“Creo que eso es lo que intenta decir: ‘Hago esto como una actuación. No significa que me conozcas o que yo te conozca‘”, afirma Theran. “Pero existe esta desconexión, en la que la gente realmente, realmente piensa que la entienden y entonces, probablemente, que ella quiere entenderlos”.

Los límites entre los fans y los famosos están menos definidos en una época en la que las redes sociales son creadoras de estrellas y los momentos personales y sinceros son pasto viral. Las alarmantes señales que ha dado Roan demuestran que hay una ruptura en lo que los fans esperan de los famosos que den de sí, y que el coste de ser sincero en Internet es a menudo mayor de lo que artistas como Roan están dispuestos a pagar por el estrellato.

Lo que los fans esperan de los famosos está cambiando

Roan ha utilizado TikTok a lo largo de los años, mucho antes de ser uno de los pilares de las listas Billboard, para compartir clips francos y divertidos dirigidos a sus haters o para mostrar cómo es alojarse en un motel barato mientras está de gira.

Su presencia en las redes sociales es similar a la que proyecta sobre el escenario —descarada franqueza y confianza—, lo que despierta el cariño de sus fans.

Pero compartir fragmentos de su vida en Internet, incluso pequeños fragmentos humorísticos de la época anterior a su fama, ha sentado un precedente entre algunos fans que esperan tener el mismo acceso a Roan fuera de Internet.

“La aparición de las redes sociales ha exacerbado nuestro acceso a los famosos, nuestro sentido de la propiedad, nuestro derecho, nuestra sensación de que, en realidad, casi nos deben algo”, afirma Theran. “Hay algo implícito en el acuerdo social con las redes sociales: que quizá nos deban algo , que están ganando dinero a nuestra costa”.

Roan es una de las pocas grandes estrellas del pop que se opone a deber a sus fans algo más de lo que ya les ha dado. Muchos de sus fans la han apoyado, recordándose unos a otros que deben respetar a la persona que hay detrás del personaje que aman.

Sin embargo, ese tipo de franqueza no siempre es bien recibida, como han comprobado otras estrellas de la era digital al intentar establecer límites con sus fans, explica Lucy Bennett, profesora de la Universidad de Cardiff (Gales) que estudia el fandom musical.

“El equilibrio de poder entre artistas y fans es, a vece,s una negociación complicada entre ambas partes, sobre todo si el artista hace algo decepcionante o vergonzoso que puede provocar una respuesta negativa entre los fans, y viceversa”, afirma Bennett.

Doja Cat, otra artista cuya fama escaló en TikTok cuando su canción Say So se hizo megaviral, se ha enfrentado a fans en línea que la han criticado cuando ha cambiado su aspecto o su sonido.

En julio de 2023, cuando una cuenta de Threads le pidió que compartiera que quería a sus fans, ella respondió: “Pero es que no lo hago, porque ni siquiera conozco a ninguno de ustedes”. Perdió más de 180 mil seguidores de Instagram en un mes.

“Mi teoría es que, si alguien nunca me ha conocido en la vida real, entonces, subconscientemente, no soy real para ellos“, dijo Doja en una entrevista para Harper’s Bazaar en 2023.

“Así que, cuando la gente se compromete con alguien que ni siquiera conoce en Internet, como que se apropian de esa persona. Creen que esa persona les pertenece, en cierto sentido”.

Las relaciones parasociales con famosos son más fáciles de entablar en TikTok

Las misivas de Roan en TikTok han reavivado el debate sobre las “relaciones parasociales” entre fans y famosos.

Suelen ser inocentes, dice Theran: son relaciones unilaterales en las que un fan admira a un famoso o incluso se plantea qué haría éste en una situación difícil. En última instancia, sin embargo, la mayoría de los fans entienden que su relación es imaginaria y no recíproca.

La prevalencia de las redes sociales ha hecho que las relaciones parasociales entre los fans y sus ídolos sean “más fáciles de formar”, afirma Theran.

La conexión emocional entre un fan y su ídolo se “amplifica aún más” en TikTok y plataformas similares, donde “los fans pueden obtener más información tentadora”. No solo sobre las canciones que les gustan, sino también sobre las actitudes y personalidades de los músicos, afirma Bennett.

Los fans también pueden comunicarse directamente con los músicos a través de aplicaciones como TikTok.

Artistas como Megan Thee Stallion y Nicki Minaj a menudo hacen lives en Instagram y TikTok, respondiendo a los comentarios de los fans y compartiendo sus pensamientos sin filtrar.

“Los TikToks pueden proporcionar una importante visión visual de quién es el músico, y conexiones más profundas, lo que conduce a bases de fans activas y fuertes”, dijo Bennett.

Los vídeos de Chappell Roan demuestran que no conocemos a los famosos tan bien como creemos

El comportamiento que Roan describe en sus vídeos —”acosar” a su familia y seguirla en público— es “muy atípico” de los fans, dijo Theran.

Pero una de las molestias de las que habló —que sus fans sientan que la conocen porque escuchan su música y la siguen en Internet— es más común y no es intrínsecamente mala, dijo Theran.

No es una característica de una relación parasocial, sino el resultado de escuchar y amar a un artista. “Siempre habrá personas, seas quien seas, que lo lleven a esos extremos”, dijo Theran. “Me siento muy triste por Roan y sus seguidores. Lo que describe no es representativo“.

Roan es una de las pocas grandes estrellas del pop contemporáneo que todavía se siente accesible: Taylor Swift y Beyoncé, dos de las mayores estrellas del mundo, ya casi nunca interactúan directamente con sus fans, y se comunican sobre todo a través de declaraciones públicas o mensajes en las redes sociales.

Incluso artistas nativos de TikTok como, Olivia Rodrigo, cuya música también se hizo muy popular en la aplicación, han creado distancia entre ellos y sus seguidores compartiendo muy poco sobre su vida personal.

“Mantenerse a un paso de distancia o tener una presencia muy cuidada en las redes sociales te protege un poco de la posibilidad de tener una base de fans tóxica”, afirma Theran. “No sienten que tengan acceso a ti de la misma manera. No te perciben tan auténtico como a alguien como Chappell Roan“.

Aun así, “Chappell Roan” es ante todo un personaje: Roan ya ha descrito su puesta en escena como un “proyecto drag”. Y ha dejado claro en repetidas ocasiones que está interpretando un papel, y que mantiene su carrera separada de su vida personal para proteger su salud mental.

“Al fin y al cabo, es sólo un trabajo”, dijo durante una entrevista de 2023 en el podcast Q with Tom Power. “Y no planeo hacer esto por siempre. Así que necesito simplemente tener una identidad fuera de esto y protegerme para cuando esté, ya sabes, dentro de 20 años y no esté simplemente quemada en la vida”.

Los recientes TikToks de Roan no hacen más que reiterar lo tensa y delicada que es realmente la relación entre fans y famosos, por ambas partes.

“Creemos que conocemos a los famosos, pero en realidad no los conocemos”, afirma Theran. “Lo que conocemos es la imagen que proyectan. Proyectamos tanto sobre la gente. Suponemos, y no reconocemos que lo que proyectan no es realmente su auténtico yo”.

Roan terminó uno de los TikToks en los que criticaba a los fans invasivos con un franco recordatorio de que es una extraña para casi todos sus admiradores: “Soy una perra cualquiera. TÚ ERES una perra cualquiera. Piénsalo por un segundo, ¿de acuerdo?”.