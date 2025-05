Denisse Malebrán: “La farándula no tiene nada que ver con la cultura”

En entrevista con CNN Chile, la cantante chilena Denisse Malebrán abordó diversas temáticas: Su relación con la música, Saiko, la farándula, el machismo musical y también habló de política.

En entrevista con CNN Chile, la cantante chilena Dennise Malebrán abordó diversas temáticas: Su relación con la música, Saiko, la farándula, el machismo musical y también habló de política.

En 2018, decidió romper el silencio ante un episodio que hoy define como “violencia simbólica” y a su vez, “lo más álgido y grotesco” que vivió en su carrera.

A través de una columna publicada en El Mostrador, la cantante relató una situación ocurrida cuatro años antes, en 2014, cuando fue objeto de una rutina de humor que, basándose en rumores infundados, menoscababa explícitamente su vida sexual. “¿Cachái que las familias tienen esta cosa como de los secretos de familia, que la gente como que no cuenta estas cosas como para no herir a nadie?”, pregunta. “Uno tiene que romper con estas cosas, y las rompe diciéndolas. Yo conté lo que había pasado como una forma de que no le volviera a pasar a otra mujer. De que cualquier persona se sienta con el derecho a ridiculizar a una mujer por el motivo que sea”.

Streaming service

Local events

Más allá de su caso particular, Malebrán situó el episodio dentro de una problemática mayor que afecta a las artistas expuestas en el espacio público. “Espero que ninguna chica que quiera dedicarse a la danza, al teatro, al humor o a la música tenga que vivir lo que vivimos las mujeres expuestas sobre un escenario los últimos 40 años”, expresa. “En algún momento, se inventó que yo había estado con todos los integrantes de mi banda y que mis hijas eran de ellos“, recuerda. Y subraya que los hechos no resistían una revisión mínima. “La gente tiene Google, ¿cómo no va a cachar que yo ya era mamá cuando entré a Saiko? Mi última hija nació cuando yo no estaba en Saiko. Nada tenía sentido”.

A pesar de ello, la especulación persistió y contribuyó a construir una percepción pública que, según advierte, fue difícil de revertir. “La gente te inventa una imagen de la que es muy difícil escapar. Y de partida, tú no te tienes por qué andar defendiendo, si no es tu rol. Yo soy artista. Y cualquier artista puede hacer con su vida sexual lo que quiera; es problema de él o de ella si ha querido tener 77 parejas o 92. El punto es que es raro que esto ocurriera con alguien que nunca había contado ni hablado de esto… y sin embargo, es porque soy mujer. Porque yo no tengo recuerdo, en estos 30 años, de que alguna vez le hayan preguntado a mis compañeros, estando sentados al lado mío, si se separaron o si sus hijos eran de mamás distintas”, reflexiona.

“En las mismas condiciones, solamente se observa y se juzga la mujer. Se critica su comportamiento, no el del hombre. Eso me pareció tan obvio, tan lógico”.

A lo largo de su carrera, además, afirma haber sostenido con claridad una separación conceptual entre su trabajo artístico y el fenómeno mediático. Y en su caso personal, dice que nunca abrió la puerta de su vida privada al escrutinio público. “Cuando me casé, la última vez, me llamaron de todos los medios para preguntarme, y les dije: Yo no voy a hablar de eso, es algo que pasó en un espacio privado“, recuerda. Reitera que tampoco promovió en redes sociales los hitos de su vida íntima, buscando proteger esos aspectos de la exposición pública.

“Es muy loco, porque yo creo que la farándula no tiene nada que ver con la cultura“, afirma de manera categórica.

Y aunque no descalifica la existencia del fenómeno, sí marca una diferencia respecto de su propia trayectoria. “Esto es algo que analizo muy seguido. La farándula tiene otros personajes que se dedican a eso. Hay gente a la que le gusta exponer su vida privada y lucrar con ella, y está todo bien. Pero es gente que pertenece a otro mundo”.

Para Malebrán, la “farandulización” de las figuras artísticas no solo distorsiona el foco del trabajo cultural, sino que también erosiona el respeto hacia el aporte real que los músicos hacen a la sociedad. “Nosotros nos dedicamos a otra cosa”, sostiene. “Lo que haga yo, el Álvaro Henríquez, la Javiera Parra, la Nicole, la Fran Valenzuela, la Denise Rosenthal, no tiene nada que ver con la farándula. Los cahuines del fin de semana y los programas en los que se habla de la vida de un famoso son otra cosa. Nosotros no tenemos nada que ver”.

En esa misma línea, reconoce que el interés del público por conocer aspectos personales de sus artistas favoritos es legítimo hasta cierto punto, pero advierte que existe una diferencia importante entre el deseo de cercanía y el uso del morbo como herramienta de ataque o desprestigio. “Para mí fue muy violento, porque yo nunca he expuesto mi vida privada. La gente no sabe quiénes eran mis parejas, por qué terminé o si, finalmente, hubo infidelidad o no”.

Interpreta esta situación como parte de una intención sistemática de atentar contra reputaciones de mujeres que, como ella, han logrado visibilidad en la escena cultural. “Había una intención de dañar, y eso es algo que acompaña la carrera de muchas personas hasta el día de hoy, lamentablemente”, observa. “A las mujeres siempre nos han intentado agredir o bajar desde nuestra sexualidad”.

¿Por qué, entonces, cree que hubo un ensañamiento con ella en particular? “Tiene que ver con mi imagen. En el fondo, mi imagen era muy disruptiva para muchos hombres. Era como insoportable el ver a una mina con ropa apretada, que, de alguna manera, jugara su sensualidad como parte del espectáculo. Es como: Esta es inalcanzable, yo la voy a destruir. La voy a castigar más, porque ella sí es un objeto de deseo para mí. No es lo mismo para alguien que salía, de alguna manera, en un aspecto más protegido, ¿cachái?. Eso lo he analizado con algunas amigas que han estudiado mucho más que yo esto. Quizás, otras colegas pasaban más piola, no más”.