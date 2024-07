Hailey Bieber revela que hizo público su embarazo porque “no le gustaba el estrés de no poder disfrutarlo”

Los Bieber, que llevan seis años casados, anunciaron en mayo que tenían un bebé en camino en sus respectivas páginas de Instagram, publicando una serie de fotos que mostraban la barriguita de la futura madre. Por aquel entonces, Hailey ya tenía seis meses de embarazo.

(CNN) — Hailey Bieber no quería seguir manteniendo en secreto el hecho de que estaba esperando un hijo con su marido Justin Bieber, pese a que es algo que ella piensa que “probablemente, podría haber ocultado” hasta que el niño naciera.

Así lo señaló en una reciente entrevista con la revista W en una entrevista publicada el martes.

“Pero no me gustaba el estrés de no poder disfrutar de mi embarazo exteriormente“, continuó. “Sentía que estaba escondiendo un gran secreto, y no me sentía bien”.

Bieber, que dijo a la salida que ahora está en su tercer trimestre, agregó que sólo “quería la libertad de salir y vivir mi vida”.

Los Bieber, que llevan seis años casados, anunciaron en mayo que tenían un bebé en camino en sus respectivas páginas de Instagram, publicando una serie de fotos que mostraban la barriguita de la futura madre. Por aquel entonces, Bieber ya tenía seis meses, según declaró ella misma esta semana.

“Honestamente, fui capaz de mantenerlo en secreto porque me mantuve delgada durante mucho tiempo”, dijo. “No tuve barriga, en realidad, hasta que estuve embarazada de seis meses… Pude (ocultarlo al) llevar chaquetas grandes y esas cosas”.

Mientras se preparan para pasar de una familia de dos a tres, Bieber dijo que ella y su marido están tratando de aprovechar cada minuto que pueden juntos antes de que llegue el bebé.

“Al principio (del embarazo), fue súper emotivo para mí. Me decía: ‘Amo tanto a este ser humano. ¿Cómo voy a meter a otra persona en esto?“. Estoy intentando empaparme de estos días en los que estamos Justin y yo, los dos solos”, señaló.