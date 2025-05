Arremetida contra el fiscal Cooper: PC acusa “obsesión patológica” contra Boric y defiende ofensiva ante la Corte Suprema

Las acusaciones del senador Daniel Núñez y la diputada Lorena Pizarro apuntan a un eventual desvío de atención frente al Caso Hermosilla y siembran dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público en importantes investigaciones que han enlodado al oficialismo, como el Caso ProCultura y la fallida venta de la casa de Allende, lideradas por Cooper.

Crece la presión política sobre el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de que parlamentarios del Partido Comunista reafirmaran su ofensiva judicial en su contra, cuestionando su actuar en investigaciones de alto perfil como el Caso ProCultura, la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y el Caso Sierra Bella.

A las críticas del senador Daniel Núñez, quien acusó al persecutor de tener una “obsesión patológica” con “perseguir” al Presidente Gabriel Boric y actuar con “desprolijidades” que, a su juicio, debilitan el proceso judicial, se sumó la diputada Lorena Pizarro, quien aseveró que no iba a retroceder en su arremetida judicial contra el persecutor.

¿Qué dijo Núñez?

En conversación con Hoy Es Noticia, el senador Núñez fue más allá al apuntar directamente al intento de Cooper por interceptar el teléfono del Presidente Boric, una medida que fue rechazada en dos ocasiones por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

“Yo confío en la inocencia del Presidente, pero todos sabemos que en torno a ProCultura se generó algo muy gris, muy lejano a la transparencia, y que debe investigarse porque puede haber situaciones de corrupción. Pero lo que uno le exige a la justicia es rigor e imparcialidad, y ahí el fiscal Cooper ha cometido errores graves”, sentenció Núñez.

Además, indicó que “tiene que haber rigor en los investigadores y en ese sentido el fiscal Cooper está al debe”.

El parlamentario comunista también marcó distancia con sectores del oficialismo que han planteado la existencia de “espionaje político”, en alusión a los intentos de Cooper por obtener autorización para intervenir comunicaciones del mandatario.

“No comparto la tesis del Frente Amplio. Hay que ser cuidadosos y rigurosos”, advirtió, aunque recalcó que Cooper “está al debe” como investigador.

Lee también: Caso ProCultura: Núñez dice que fiscal Cooper “está al debe” y “tiene una obsesión patológica con perseguir al Presidente”

¿Qué dijo Pizarro?

La diputada Pizarro ratificó que no desistirá de la solicitud de remoción contra Cooper presentada ante la Corte Suprema, acusando que su accionar busca desviar la atención del caso Hermosilla, una investigación que ha remecido al sistema político y jurídico chileno por sus implicancias en presuntas redes de corrupción.

“Lo que ocurrió con nuestra compañera Karol Cariola ha sido diluido de una manera peligrosa para la democracia”, afirmó Pizarro, en referencia al allanamiento que sufrió la diputada comunista el mismo día que nació su hijo, en el marco del caso Sierra Bella.

“No puede ser que quien debe investigar delitos termine actuando con filtraciones, irresponsabilidad y falta de seriedad”, sostuvo.

También aseguró que la presentación judicial contra Cooper no solo se mantiene, sino que será defendida activamente en los tribunales.

“Nosotros vamos a seguir con esta acción e incluso vamos a ir a alegar a tribunales cuando nos corresponda. No hemos desistido de nuestra acción porque nos parece y estamos convencidas de que no solo bastaba presentarlo, aquí hay que fortalecer la democracia y quien no cumpla su labor tiene que salir de aquella, porque además, insisto, está involucrado el Poder Judicial”, indicó.

La legisladora también puso en duda la motivación detrás de las diligencias encabezadas por Cooper, insinuando que podrían responder a un uso político del Ministerio Público para restar atención a causas de mayor gravedad institucional.

“A ratos me parece una acción que busca desviar la atención del Caso Hermosilla, que mostró cómo se ha copado la institucionalidad democrática desde dentro, y que hoy mantiene a figuras como Andrés Chadwick sin consecuencias”, afirmó.

Aunque señaló que “todo hecho debe investigarse”, Pizarro cuestionó la solidez de las indagatorias del fiscal en comparación con otras causas.

“Lo preocupante es cuando empezamos a dudar de si estas investigaciones tienen la misma consistencia que otras que afectan al país profundamente”, sostuvo.

La diputada también cuestionó el rol del Poder Judicial y la aparente pérdida de confianza en las instituciones.

“El discurso de dejar que las instituciones funcionen parece que se tapó con tierra y hoy día estamos enfrentando cualquier volador de luces y yo me pregunto si lo otro va a quedar en la impunidad, eso es lo que me parece más grave”, puntualizó.