Kevin De Bruyne anuncia su despedida del Manchester City tras una década de gloria

El mediocampista belga, pieza clave en la era dorada del club, se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su gratitud hacia el club, la afición y el cuerpo técnico.

Lo que era un rumor finalmente se ha confirmado: Kevin De Bruyne no continuará en el Manchester City al término de la temporada.

El mediocampista belga, una de las figuras más emblemáticas en la historia del club, anunció su salida a través de sus redes sociales, poniendo fin a un ciclo de diez años lleno de éxitos.

De Bruyne llegó a los citizens en 2015 por 60 millones de euros y, desde entonces, se convirtió en el motor del equipo.

Con más de 400 partidos disputados, 106 goles y 174 asistencias, el belga ha sido pieza clave en la era dorada del City bajo la dirección de Pep Guardiola.

El mensaje de despedida de una leyenda

A través de un emotivo comunicado, De Bruyne se dirigió a los aficionados para confirmar su salida.

“Seguramente, al leer esto, ya intuyen lo que viene. Seré directo: estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City. No es fácil escribirlo, pero todos los futbolistas sabemos que este momento llegará algún día. Y ahora ha llegado. Quería que lo supieran por mí primero”, expresó el jugador.

“El fútbol me trajo hasta ustedes y hasta esta ciudad. Perseguía un sueño, sin imaginar que esta etapa cambiaría mi vida. Manchester, el club y su gente me lo dieron todo. No tuve más opción que darlo todo de vuelta. ¿Y saben qué? ¡Lo ganamos todo!”

“Nos guste o no, es hora de despedirnos. Suri, Rome, Mason, Michele y yo estamos inmensamente agradecidos por lo que este lugar ha significado para nuestra familia. Manchester siempre formará parte de nuestra historia, en nuestros corazones y en los pasaportes de nuestros hijos. Siempre será nuestro hogar”, agregó con emoción.

“Toda historia tiene un final, pero este ha sido, sin duda, el mejor capítulo”, concluyó.

La salida de De Bruyne marca el fin de una era en el Manchester City. Su legado incluye seis títulos de la Premier League (cuatro de ellos de manera consecutiva), una Champions League —la primera en la historia del club—, dos FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.