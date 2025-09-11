Cultura bad bunny

“Es algo que nos preocupaba mucho…”: Bad Bunny revela por qué excluyó a Estados Unidos de sus conciertos

Por CNN Chile

11.09.2025 / 09:35

El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” llevará al puertorriqueño a países como Chile, República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y España, entre otros.

(EFE) — Bad Bunny asegura que excluyó a Estados Unidos de su última gira de conciertos por temor a las redadas, ante la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense acuda a los recintos para detener a gente.

Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, afirma el cantante puertorriqueño en una entrevista publicada el miércoles por la revista i-D.

Bad Bunny añade que había “muchas razones” por las que decidió no ir a Estados Unidos, y que ninguna de ellas estuvo motivada por el odio.

He actuado allí muchas veces. Todas las actuaciones han sido un éxito. Todas han sido magníficas. He disfrutado de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos”, apunta el intérprete de 31 años, que el 14 de septiembre concluirá su residencia musical de 30 conciertos en Puerto Rico, titulada ‘No Me Quiero Ir De Aquí’ y preámbulo de una gira mundial.

Esta serie de actuaciones llega tras el lanzamiento a principios de año de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOtoS, un homenaje a su isla natal que fusiona reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa y la plena.

Bad Bunny constata en i-D que los estadounidenses pueden ir a Puerto Rico a verle actuar y que los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también pueden ir la isla o a cualquier otra parte del mundo.

El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” le llevará a partir del 21 de noviembre entre otros países a la República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú o España.

