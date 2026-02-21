Qué dijo el actor Eric Dane en Famous Last Words de Netflix, la serie que publica entrevistas después de la muerte

La estrella de Grey’s Anatomy, Eric Dane, dejó un mensaje final a sus dos hijas adolescentes en un episodio póstumo que reúne sus últimas reflexiones y la despedida que quiso que se publicara tras su muerte.

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por sus roles en Grey’s Anatomy y Euphoria, protagoniza el episodio más reciente de Famous Last Words, la serie documental de Netflix construida a partir de entrevistas que solo se publican después de la muerte de sus participantes.

El capítulo, centrado en su despedida y en un mensaje dirigido a sus hijas, fue estrenado por la plataforma tras confirmarse el fallecimiento del intérprete a los 53 años, en el contexto de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA o ALS, por sus siglas en inglés).

Dane grabó la conversación para el proyecto antes de su muerte y la utilizó para reflexionar sobre su vida, su familia y cómo quería ser recordado. En esa misma línea, el actor dejó un mensaje final enfocado en sus hijas, Billie y Georgia, señalando que su prioridad era haber estado presente en sus vidas.

¿De qué se trata Famous Last Words?

El formato de Famous Last Words consiste en entrevistas extensas y confidenciales, conducidas por el guionista y productor Brad Falchuk, que quedan resguardadas para emitirse de manera póstuma.

Netflix ha descrito la serie como un espacio donde figuras públicas pueden “dar forma” a su legado con sus propias palabras, recalcando que las entrevistas se realizan con “extrema discreción” y quedan resguardadas para su publicación póstuma.

La producción está basada en el formato danés Det Sidste Ord.

En el episodio dedicado a Dane, el actor se dirige directamente a sus hijas para cerrar el capítulo.

“Espero haberles demostrado que se puede enfrentar cualquier cosa” y agrega: “Pueden enfrentar el final de sus días. Pueden enfrentar el infierno con dignidad”.

Luego las anima con un mensaje breve: “Luchen, chicas, y mantengan la cabeza en alto”.

Y cerca del cierre, concluye: “Ustedes son mi corazón. Ustedes son mi todo… Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.

Además del mensaje íntimo, el capítulo también recoge parte de su proceso tras el diagnóstico y su rol como vocero de concientización sobre la ELA.

La serie de episodios debutó en Netflix en 2025 con un episodio centrado en Jane Goodall.