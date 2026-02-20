ELA: ¿Qué es y cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad incurable que causó la muerte del actor Eric Dane?

Este jueves se anunció la muerte a los 53 años del actor conocido por sus papeles en "Grey’s Anatomy" y "Euphoria".

Este jueves, se informó el fallecimiento a los 53 años de Eric Dane, actor estadounidense conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria.

La noticia fue anunciada por su familia. “Falleció este jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)“, parten señalando en el comunicado.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un defensor activo de la concientización y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma enfermedad. Será profundamente extrañado y siempre recordado con cariño”, agregaron en la misiva.

¿Qué es el ELA, la enfermedad que causó la muerte a Eric Dane?

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que hacen funcionar los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo, según la Asociación de ELA.

que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que hacen funcionar los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo, según la Asociación de ELA. A la ELA también se le llama enfermedad de Lou Gehrig , por el jugador de béisbol al que se le diagnosticó esta enfermedad.

, por el jugador de béisbol al que se le diagnosticó esta enfermedad. De acuerdo con la Universidad de Navarra, es un “cuadro progresivo de degeneración de motoneurona que origina síntomas de debilidad y atrofia muscular. La pérdida de neuronas motoras hace que las células musculares pierdan su sustento , por lo que se degenera el músculo (atrofia y fasciculaciones) y se produce debilidad”.

que origina síntomas de debilidad y atrofia muscular. La , por lo que se degenera el músculo (atrofia y fasciculaciones) y se produce debilidad”. Desde la institución detallan que la causa última que conlleva la degeneración neuronal en la ELA es aún desconocida, con solo cerca del 10% en el que se puede identificar una causa hereditaria.

¿Cuáles son los síntomas del ELA?

Los síntomas de la ELA varían según cada persona, ya que los síntomas dependen de las células nerviosas afectadas. Generalmente, no hay dolor en las primeras etapas.

La enfermedad suele comenzar en una parte del cuerpo, tales como en las manos, los pies, los brazos o las piernas, extendiéndose posteriormente a otras partes del cuerpo y empeorando lentamente hasta que aparecen otros síntomas tales como:

Dificultad para levantar cosas, subir escaleras y caminar

Dificultad para respirar

Dificultad para tragar, asfixia con facilidad, babeo o náuseas

Caída de la cabeza debido a la debilidad de los músculos del cuello

Problemas del habla, como un patrón de discurso lento o anormal (arrastrando las palabras)

Cambios en la voz, ronquera

Otros hallazgos incluyen: