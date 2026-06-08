Dólar salta casi $10 por escalada en Medio Oriente y el IPSA cae hasta por debajo de los 10.200 puntos

Este lunes los mercados reaccionaron ante la escalada en Medio Oriente luego de que durante el fin de semana Irán atacara con misiles a Israel, aumentando la tensión en la región.

A eso se suman los datos inflacionarios dados a conocer hoy a través del IPC de mayo, el cual tuvo una variación del 0,2%.

En concreto, el dólar subió $9 y se ubicó en $923 al cierre de la sesión, con lo que ha acumulado un avance por encima de $30 en tan solo dos jornadas.

“Movimiento más agresivo en el tipo de cambio en bastante tiempo”

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, explicó que la fluctuación de la divisa norteamericana fue uno de los movimientos más agresivos observados en el tipo de cambio en bastante tiempo, impulsado por el fortalecimiento del dólar.

“El mercado continúa ajustando expectativas luego del sólido reporte laboral de Estados Unidos conocido el viernes, que reforzó la visión de una economía resiliente y elevó las probabilidades de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal durante los próximos meses”, argumentó.

“El mercado parece estar priorizando el escenario externo por sobre los fundamentos locales. Adicionalmente, el cobre perdió fuerza durante la jornada y retrocede hacia los US$ 6,33 por libra, reduciendo parte del soporte que venía entregando al peso chileno durante las últimas semanas”, añadió.

En esa línea, afirmó que en el geopolítico, las noticias continúan generando volatilidad: “Esta combinación de tensión geopolítica, un dólar global fortalecido y expectativas de tasas más altas en Estados Unidos ha permitido que el USD/CLP rompa con fuerza resistencias relevantes”.

“Técnicamente, el mercado comienza a monitorear las zonas de $928 y $933 como próximas resistencias de corto plazo. No obstante, considerando la magnitud de la subida reciente, no se descartan correcciones hacia $918-$915 si aparecen señales concretas de desescalada en Medio Oriente o una moderación del Dollar Index”, concluyó.

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, proyectó que el billete verde podría alcanzar los $930, aunque depende de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente y el precio del cobre.

“Si baja la tensión en Medio Oriente y cae el petróleo, el dólar afloja y el par podría corregir hacia los $910; si las tensiones siguen y EE.UU. sigue mostrando datos fuertes, se afirma sobre $920 rumbo a $928-$930. La clave sigue siendo el cobre: mientras se mantenga sobre US$ 6,30 la libra, debería frenar subidas más agresivas del dólar”, afirmó.

IPSA sigue a la baja y cae hasta debajo de los 10.200

La repercusión de los mercados también llegó a la Bolsa de Santiago luego del aumento de tensiones en Medio Oriente y el IPC de mayo.

El S&P IPSA finalizó la sesión con un retroceso de 1,09% y perdió los 10.200 puntos, posicionándose en 10.160 unidades, siendo los mínimos para el principal índice bursátil desde mediados de diciembre de 2025.