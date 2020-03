VIDEO RELACIONADO – Canciones que se convierten en himnos ante el coronavirus (04:03)

Los días de encierro por el coronavirus han sido para la Princesa Alba momentos para aprovechar el cariño de los seres más cercanos, además de mirar con perspectiva lo que se viene para su futuro.

“Hice mi cuarentena voluntaria de la semana antes que se decretara la cuarentena obligatoria, y acá estamos con mi familia en mi casa encerrados, e intentando hacer panoramas y teletrabajo para no colapsar de angustia. Obviamente, tomando las precauciones, yo tengo una abuelita acá de 93 años, entonces estamos bien preocupados por ella y cuidándonos harto. Pero también intentando sacarle el lado positivo a esta crisis”, nos cuenta desde su hogar Trinidad Riveros, nombre real de esta cantante, quien desde su computador maquinea su próximo paso.

Se trata del lanzamiento del video de Me Equivoqué, su más reciente sencillo, en el que se convierte en una Cupido, cuya puntería resulta algo errática al disparar flechas de amor a las personas equivocadas, aunque lo disfruta igual a pesar de que sabe que no es lo correcto.

El registro fue grabado en Colina bajo la dirección de Loretta Castelleto, quien ha trabajado anteriormente con Pedropiedra, IARAHEI y exponentes del trap como Gianluca, Young Cister y Polimá Westcoast, entre otros.

Sobre la trama de este clip, la realizadora cuenta que “junto a Trini teníamos ideas preconcebidas de lo que queríamos plasmar, que se despegará un poco de la estética que se acostumbra trabajar en el género del pop/reggaetón. Apostamos por la fantasía, donde una de mis principales referentes como directora es la artista Petra Collins, que en sus obras logra generar una atmósfera de fantasía; además tomé inspiración de arte renacentista en sus texturas, expresiones y más”.

En Me Equivoqué figura también la participación del español Alizzz, quien ha colaborado con C Tangana y Paloma Mami, entre otros, y forma parte de la colección de canciones que ha venido realizando con el músico chileno Francisco Victoria, entre las que están Summer Love, Convéncete y Mi Culpa.

Según cuenta la cantante, este período de cuarentena ha significado un descanso tras la intensa gira de verano que la tuvo recorriendo escenarios del norte y sur de Chile.

“Es mi primer gira tan grande. Es una vida totalmente nueva para mí porque no parábamos. Había días en que teníamos shows los miércoles, jueves, sábado y domingo, uno era en Huasco, el otro era en el sur, en distancias super largas y a veces lo hacíamos en buses o en avión. Fue increíble ver el recibimiento de la gente y quiero volver a esos días. Creo que todos los shows fueron memorables, el festival de Los Muermos estuvo bueno”, cuenta.

A la vez, en estos días ha puesto su atención en la elaboración de su álbum debut: “Tengo todo el tiempo para componer y escribir, así que va bien, encaminándose”, asegura.

No obstante, Trinidad reconoce que le es difícil componer en este tipo de situaciones: “Lo mismo me pasó con el estallido social, como que una no se puede retraer ni hacer oídos sordos y no entender lo que está pasando alrededor, entonces se me hace difícil componer en esas circunstancias. No he encontrado la manera pero tengo que hacerlo igual porque es mi trabajo, pero es difícil”.

