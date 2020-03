VIDEO RELACIONADO – Proyectan películas clásicas en muros de Italia (01:01)

La madrugada del viernes se estrenó Future Nostalgia, el esperado segundo disco de estudio de Dua Lipa, el que fue muy bien recibido tanto por sus seguidores como por la crítica.

El álbum es un homenaje al pop que ha marcado a las últimas décadas y que se plasma tanto en su sonoridad como en la propuesta estética de los videoclips y de la propia artista británica.

Trabajo que en el sitio web Metacritic, reconocido como parámetro para medir el impacto de un álbum, obtuvo el primer puesto en la valoración de los usuarios (con un 9,2 de 10) y que en medios como NME, The Independent y The Guardian lo han elogiado como un “poderoso pop perfecto de una estrella que no teme en decir lo que piensa”.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre ojuelas para la cantante de 24 años. El mismo día que iba a anunciar que adelantaba el estreno de su álbum, éste se filtró. Lo que provocó las lágrimas de Dua Lipa en una transmisión en vivo por Instagram.

Y ahora se suma una nueva polémica. Ya que algunos usuarios han denunciado un supuesto plagio en una de las 11 canciones que componen el trabajo, específicamente Levitating, ya que aseguran que parte de su línea vocal es calcada a la del hit Don Diablo (1980) de Miguel Bosé.

Todo surgió en Twitter, donde un usuario realizó un comparación entre ambas canciones con la intención de mostrar las similitudes.

Sin embargo, después completó su tuit sumando otro antecedente que cambia un poco la perspectiva. Ya que la canción original tampoco es la del español, sino A Wiggle and A Giggle All Night (1979) de Cory Daye.

omg al parecer esta es la canción original de Cory Daye sacó en 1979 y un año después sampleada por Miguel Bosé en 1980 y muy posiblemente por Dua Lipa este 2020 pic.twitter.com/PvEZa4J1IV — 🦠 kevinuchis 🦠 (@KEV_VALLADARES) March 26, 2020

Esto abrió la duda a los críticos en redes sociales de si se trataría de un sampleo de la canción de 1979 a modo de homenaje o una copia.

Si bien Dua Lipa no se ha pronunciado al respecto, su trabajo cuenta con varios guiños musicales a otras bandas icónicas de los ’80, ’90 y ’00, como Prince, Queen, Moloko, No Doubt, Madonna y Kylie Minogue.

De hecho, en el segundo single, Physical, es explícita la referencia que se hace tanto a Olivia Newton John con Physical y a Jane Fonda, quien popularizó en Estados Unidos la estética de los videos para hacer ejercicio en casa durante la mencionada década.

Mientras que en el video de Break My Heart, su tercer sencillo, hay otras alusiones a clásicos del pop como las Spice Girls y un sample a INXS, ya que todo su álbum está pensado en clave retro a modo de homenaje hacia esa sonoridad tan característica del pop.