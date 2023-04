Cinco décadas son las que lleva KC & The Sunshine Band haciendo bailar a las personas con grandes éxitos como Get Down to Night, Keep it comin’love y I’m your boogie man.

Formada en 1973, en Miami, Florida, se ha transformado en una de las agrupaciones de funk más importantes del mundo, siendo hoy un sinónimo de entretención, alegría y ritmo.

El fundador de la banda, Harry Wayne Casey (KC), quien este año cumplió 72 años, aún mantiene intacta la energía y el desplante que derrochaba en la década de los ’70.

“Me encanta lo que hago y (esa energía) es algo natural para mí. Ni yo sé cómo lo hago. Una vez que me subo al escenario, siento la adrenalina del público, la música y (…) no sé, me emociono con ello, y todo sale de forma natural”, confiesa en entrevista con CNN Chile.

La icónica agrupación volverá a Chile este mes, con tres conciertos programados para los días 28 y 29 de abril en el Teatro Caupolicán en Santiago, y el día 30 de abril en el Gran Arena Monticello en San Francisco de Mostazal.

“Tenemos nuevos talentos en el escenario: tenemos dos nuevos bailarines, un nuevo guitarrista y un nuevo teclista. Hemos tenido algunos cambios en los últimos dos o tres años, así que estamos muy entusiasmados con todo esto. Va a ser espectacular“, adelanta.

Su relación con Chile

La historia de KC and The Sunshine Band con Chile es de larga data. Han tocado en dos oportunidades en el Festival de Viña del Mar, primero en 1981 y luego en 2009, y han ofrecido numerosos shows en el país.

KC recuerda con cariño cuando participó por primera vez en el festival de la ciudad jardín. “Hubo muchos recuerdos en ese festival. Yo estuve allí con Julio Iglesias, los Four Tops y un montón de otras personas (…). Nos convertimos como en amigos con Julio después de todo eso“.

“Mi momento más memorable fue la noche de nuestra presentación, cuando toqué Please don’t go y todo el mundo prendió fuego a sus programas”, dice. “Fue una noche muy emotiva y al final de la canción el público coreó ‘la Gaviota, la Gaviota’, y conseguí mi primera Gaviota”. “Es un recuerdo que siempre tengo en la cabeza y que nunca olvidaré“.

“Tengo una gran relación con Chile. Me encanta ir allí, me encanta la gente, siempre lo paso muy bien, tengo unos cuantos amigos de allí y siempre que consigo una contratación para ello me hace mucha ilusión tocar y compartir mi música con la gente”, destaca.

La influencia de Dahmer

Hace unos meses, la canción Please don’t go fue incluida en la banda sonora de la serie Dahmer, de Netflix, dándole una renovada popularidad, tanto al grupo como al sencillo.

“Al principio, fue un poco raro y no estaba seguro del contexto, (…) pero siempre me alegra que incluyan mi música en cualquier tipo de película, documental, anuncio o lo que sea“, reconoce.

El musical

Mirando al futuro, KC se muestra entusiasmado y adelanta parte de lo que se viene: “Estamos trabajando en un musical y tengo 56 canciones nuevas que he grabado. Espero que salgan durante el próximo año”.

“Estamos terminando las canciones ahora y estoy muy entusiasmado con ellas. Creo que es de la mejor música que he escrito, que he interpretado y que he cantado. También quiero seguir de gira, veremos hasta dónde llega todo esto”, afirma.

