KC & The Sunshine Band vuelve a Chile con tres conciertos el 28, 29 y 30 de abril en el Teatro Caupolicán en Santiago y en Gran Arena Monticello en San Francisco de Mostazal.

La agrupación estadounidense formada en 1973 se encuentra aún vigente con sus ritmos llenos de energía, ritmo y entretención. Y con una larga e interminable lista de hits que pasan por diferentes estilos musicales como R&B, funk, disco, pop rock y dance.

Harry Casey, vocalista de la banda, espera que con éxitos como “Give It Up”, “Please Don´t Go”, “That´s The Way (I Like It)”, “Boogie Shoes”, “(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty” y “I’m Your Boogie Man”, conviertan los recintos en la fiesta más grande y glamorosa del año.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el 28 y 29 de abril (en el Teatro Caupolicán) ya se encuentran disponibles a través de sistema PuntoTicket y en boleterías de teatro. Los valores para estos conciertos van desde los $50.000 hasta los $138.000.

Las entradas para el concierto que se realizará el 30 de abril en Gran Arena Monticello se venden por el sistema TopTicket.