¡Empezó la cuenta regresiva para The Life of a Showgirl!: Taylor Swift revela el setlist y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

El proyecto, además, contará con una colaboración especial junto a Sabrina Carpenter, sumando aún más expectación entre los fanáticos.

Luego de emocionar a sus fans con el anuncio del lanzamiento de un nuevo disco The Life of a Showgirl, Taylor Swift reveló este miércoles la lista de canciones, la portada y el día del estreno del álbum.

Durante la medianoche del pasado 12 de agosto, —a las 12:12 para ser más exactos—, la artista reveló la noticia durante su debut en el podcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado Jason Kelce.

El setlist de The Life of a Showgirl

Según una publicación de la artista en sus redes sociales, el álbum incluirá 13 canciones, entre ellas títulos que evocan figuras femeninas icónicas, emociones contradictorias y temas personales.

Además, contará con una colaboración destacada junto a la cantante Sabrina Carpenter.

Estas son las canciones confirmadas para The Life of a Showgirl:

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Una estética teatral y femenina

Aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre la inspiración del álbum, el título y los nombres de las canciones sugieren una narrativa profundamente femenina, con referencias a personajes trágicos, íconos de la cultura pop y relaciones personales.

Los fanáticos ya especulan que el disco podría combinar el dramatismo de Reputation con la introspección de Folklore.

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre

Poco después de la publicación del clip inicial, el sitio web oficial de la artista actualizó la página del álbum, confirmando que el disco será lanzado el 3 de octubre de 2025.

Aunque inicialmente no se había fijado una fecha clara, los vinilos disponibles para reserva indicaban una ventana estimada que generó especulaciones entre los fans.