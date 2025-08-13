¡Empezó la cuenta regresiva para The Life of a Showgirl!: Taylor Swift revela el setlist y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum
Por CNN Chile
13.08.2025 / 19:34
El proyecto, además, contará con una colaboración especial junto a Sabrina Carpenter, sumando aún más expectación entre los fanáticos.
Luego de emocionar a sus fans con el anuncio del lanzamiento de un nuevo disco The Life of a Showgirl, Taylor Swift reveló este miércoles la lista de canciones, la portada y el día del estreno del álbum.
Durante la medianoche del pasado 12 de agosto, —a las 12:12 para ser más exactos—, la artista reveló la noticia durante su debut en el podcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado Jason Kelce.
El setlist de The Life of a Showgirl
Según una publicación de la artista en sus redes sociales, el álbum incluirá 13 canciones, entre ellas títulos que evocan figuras femeninas icónicas, emociones contradictorias y temas personales.
Además, contará con una colaboración destacada junto a la cantante Sabrina Carpenter.
Estas son las canciones confirmadas para The Life of a Showgirl:
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
Una estética teatral y femenina
Aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre la inspiración del álbum, el título y los nombres de las canciones sugieren una narrativa profundamente femenina, con referencias a personajes trágicos, íconos de la cultura pop y relaciones personales.
Los fanáticos ya especulan que el disco podría combinar el dramatismo de Reputation con la introspección de Folklore.
Fecha de lanzamiento: 3 de octubre
Poco después de la publicación del clip inicial, el sitio web oficial de la artista actualizó la página del álbum, confirmando que el disco será lanzado el 3 de octubre de 2025.
Aunque inicialmente no se había fijado una fecha clara, los vinilos disponibles para reserva indicaban una ventana estimada que generó especulaciones entre los fans.