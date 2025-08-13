Cultura taylor swift

¡Empezó la cuenta regresiva para The Life of a Showgirl!: Taylor Swift revela el setlist y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Por CNN Chile

13.08.2025 / 19:34

{alt}

El proyecto, además, contará con una colaboración especial junto a Sabrina Carpenter, sumando aún más expectación entre los fanáticos.

Luego de emocionar a sus fans con el anuncio del lanzamiento de un nuevo disco The Life of a Showgirl, Taylor Swift reveló este miércoles la lista de canciones, la portada y el día del estreno del álbum.

Durante la medianoche del pasado 12 de agosto, —a las 12:12 para ser más exactos—, la artista reveló la noticia durante su debut en el podcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado Jason Kelce.

El setlist de The Life of a Showgirl

Según una publicación de la artista en sus redes sociales, el álbum incluirá 13 canciones, entre ellas títulos que evocan figuras femeninas icónicas, emociones contradictorias y temas personales.

Además, contará con una colaboración destacada junto a la cantante Sabrina Carpenter.

Estas son las canciones confirmadas para The Life of a Showgirl:

  • The Fate of Ophelia
  • Elizabeth Taylor
  • Opalite
  • Father Figure
  • Eldest Daughter
  • Ruin the Friendship
  • Actually Romantic
  • Wi$h Li$t
  • Wood
  • CANCELLED!
  • Honey
  • The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Una estética teatral y femenina

Aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre la inspiración del álbum, el título y los nombres de las canciones sugieren una narrativa profundamente femenina, con referencias a personajes trágicos, íconos de la cultura pop y relaciones personales.

Los fanáticos ya especulan que el disco podría combinar el dramatismo de Reputation con la introspección de Folklore.

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre

Poco después de la publicación del clip inicial, el sitio web oficial de la artista actualizó la página del álbum, confirmando que el disco será lanzado el 3 de octubre de 2025.

Aunque inicialmente no se había fijado una fecha clara, los vinilos disponibles para reserva indicaban una ventana estimada que generó especulaciones entre los fans.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Mulet tras los dichos de Kast sobre el Congreso: "Lo pone en potencia como un eventual dictador o un presidente autócrata"
¡Empezó la cuenta regresiva para The Life of a Showgirl!: Taylor Swift revela el setlist y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum
Decretan prisión preventiva por cinco meses contra Martín Vizcarra por presuntos sobornos antes de ser presidente de Perú
"Poca gente sabe hacer lo que el mercado laboral requiere hoy": Los desafíos del mercado laboral
Comisión de Hacienda de la Cámara despachó a Sala proyecto que crea el FES: El nuevo financiamiento para la educación superior
Incidentes en liceos emblemáticos de Santiago durante el segundo semestre de 2025 duplican a los ocurridos durante primeros 6 meses del año