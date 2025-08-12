¡Y llegó la nueva era! Taylor Swift anuncia nuevo álbum The Life of a Showgirl

Recordemos que el 2023, Swift visitó el continente con sendos y masivos conciertos en diversos países, siendo Argentina uno de los lugares donde más se pudo vivir el fanatismo por la estadounidense.

Era el anuncio que las y los swifties estaban esperando. La destacada y famosa cantante pop, Taylor Swift anunció que se encuentra trabajando en un nuevo disco de estudio.

A través de su página web, la autora de álbumes como Folklore, Lover, Red y Reputation, entre varios otros, dio a conocer la noticia a las 12:12 del 12 de agosto.

Su nuevo disco, de nombre The Life of a Showgirl, viene a engrosar la larga y premiada carrera de Swift, quien cuenta con 14 discos, diez de los cuales forman parte de sus “eras” musicales.

Recordemos que el 2023, Swift visitó el continente en el marco del The Eras Tour, que contó con sendos y masivos conciertos en diversos países, siendo Argentina uno de los lugares donde más se pudo vivir el fanatismo por la estadounidense.

De esta manera, con el anuncio de The Life of a Showgirl, Taylor entra en una nueva “era” de su música, la que promete cautivar aún más a sus fans.