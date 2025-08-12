Cultura folklore

¡Y llegó la nueva era! Taylor Swift anuncia nuevo álbum The Life of a Showgirl

Por CNN Chile

12.08.2025 / 00:14

{alt}

Recordemos que el 2023, Swift visitó el continente con sendos y masivos conciertos en diversos países, siendo Argentina uno de los lugares donde más se pudo vivir el fanatismo por la estadounidense. 

Era el anuncio que las y los swifties estaban esperando. La destacada y famosa cantante pop, Taylor Swift anunció que se encuentra trabajando en un nuevo disco de estudio.

A través de su página web, la autora de álbumes como Folklore, Lover, Red y Reputation, entre varios otros, dio a conocer la noticia a las 12:12 del 12 de agosto. 

Su nuevo disco, de nombre The Life of a Showgirl, viene a engrosar la larga y premiada carrera de Swift, quien cuenta con 14 discos, diez de los cuales forman parte de sus “eras” musicales.

Recordemos que el 2023, Swift visitó el continente en el marco del The Eras Tour, que contó con sendos y masivos conciertos en diversos países, siendo Argentina uno de los lugares donde más se pudo vivir el fanatismo por la estadounidense.

De esta manera, con el anuncio de The Life of a Showgirl, Taylor entra en una nueva “era” de su música, la que promete cautivar aún más a sus fans.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de New Heights (@newheightshow)

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

Cultura ¡Y llegó la nueva era! Taylor Swift anuncia nuevo álbum The Life of a Showgirl
Evelyn Matthei propone bajar impuesto del 27% al 23% sin gradualidad y critica postura del PC
"Sería gracioso si no fuera trágico": Mansuy arremete contra la burocracia estatal en caso Correa en Quilpué
Presidenta del PS dice que asesor económico de Jara "no pertenece al Socialismo Democrático" y debe consensuar las diversas visiones del programa
"Condenar el genocidio no es ser cómplice del terrorismo de Hamás": Rincón y el repudio al asesinato de periodistas en Gaza
"La crisis de los intelectuales públicos": El minuto de confianza de Alfredo Joignant