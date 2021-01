Lentamente, la temporada 2021 comienza a mostrar las creaciones que serán comentadas, bailadas y/o escuchadas en todo el mundo durante los próximos meses.

En esta ocasión, nos encontramos con una serie de feats. que esperan sumarse a las playlists en este verano, como las colaboraciones de Denise Rosenthal y Flor de Rap y la compuesta por las estrellas Billie Eilish y Rosalía. Además, en la misma línea nos encontramos con el primer álbum en conjunto de Ozuna y Anuel AA.

Discos

Anuel AA y Ozuna – Los Dioses

Dos de las figuras centrales del trapero y reggaetón del momento acaban de lanzar su primer trabajo en conjunto, Los Dioses, en el que dan rienda suelta a su química musical con nuevas excusas para bailar como Antes, Nunca, Dime Yú y Perfecto. Para su creación no escatimaron en recursos de primera, y apostaron por trabajar con los productores y compisotrresd más destacados de la música urbana como Tainy, Ovy on the Drums, Mambo Kings, DJ Luian y Legazzy.

Escucha el disco aquí

MC Billeta – Invencible

Tras una década de haber irrumpido en la escena nacional como un prodigio del hip hop, el joven MC reaparece con su nuevo disco en el que suma elementos del reggae y la música urbana a su sonido. En sus rimas, el artista descubre con honestidad la realidad de sus cercanos y del país, con una pluma que se luce en tracks como Mi vida es esta, Sheka, Tamos y Solo.

Escucha el disco aquí

Radiocasete – Abajo

Tras un largo silencio, la banda capitalina acaba de compartir su segundo largaduración. El proyecto que integra actualmente a músicos de Ases Falsos, Los Mil Jinetes y Fonosida resume en sus creaciones la melancolía y el ocio en tiempos de pandemia en dulces melodías rock-pop.

Escucha el disco aquí

Singles

Mon Laferte

Con un sonido “muy mexicano” como defina la propia chilena, Mon revela otra pista de su próximo trabajo de estudio, Se me va a quemar el corazón. “Habla de una ruptura amorosa que es dolorosa por lo momentos que vivieron, pero al darse cuenta que era una relación que no tenía un por qué, ella se despide con la cabeza en alto”, cuenta.

Escucha el single aquí

Denise Rosenthal y Flor de Rap

Junto con presentar singles que serán parte de su próximo álbum, la chilena ha encontrado en los feats. otra forma de expresión. Es así como a sus exitosas colaboraciones lanzadas el año pasado, ahora suma Báilalo Mujer, en la que comparte con la chilena Flor de Rap. “La admiración es eterna y la canción también habla de eso, de lo importante que es ser realmente empática con la compañera, potenciarnos, acompañarnos y saber que estaremos ahí la una para la otra pase lo que pase”, destaca Rosenthal.

Escucha el single aquí

Billie Eilish y Rosalía

La banda sonora del segundo episodio especial de la serie de HBO, Euphoria, contará con un dueto estelar: Rosalía y Billie Eilish, las dos cantantes más premiadas del último tiempo, quienes unieron sus voces en Lo Vas a Olvidar, donde la norteamericana canta por primera vez en español.

Mira el video aquí

Cali Y El Dandee + Beret

Tras haber cerrado un exitoso 2020 con su álbum Colegio, el dúo colombiano arremete esta vez con una nueva colaboración junto al español Beret llamada Primera Carta, una sentida balada inspirada en el despecho y el fin de una relación. Una historia de la que no quedan dudas al ver su video.

Mira el video aquí

Benjamín Walker y Vanessa Zamora

El cantante chileno presenta esta semana Quiero verte hoy, el segundo adelanto de su tercer disco, que cuenta con la colaboración de la artista mexicana Vanessa Zamora. “La canción habla de dejarse llevar y darle rienda suelta a los impulsos, como el querer estar con alguien sin pretender nada más”, destaca su autor.

Escucha el single aquí

Years & Years

Con motivo del inicio de una nueva mini serie de HBO llamado It’s A Sin, que cuenta el impacto del Sida en el Londres de la primera mitad de los ’80, se lanzó una nueva versión del tema del mismo nombre (original de Pet Shop Boys) interpretado por Years & Years, cuyo vocalista, Olly Alexander, es pare del reparto de la producción.

Escucha esta versión aquí

Bad Gyal

Iniciando su 2021, la cantante, productora, DJ y compositora española lanzó un nuevo remix de su track Zorra, junto a Rauw Alejandro y El Guncho a cargo de la producción. “Yo escucho la música de Rauw y me apasiona su talento para crear. Este remix encaja a la perfección con nuestros estilos”, destaca la artista.

Escucha el single aquí

José Alfredo Fuentes

El emblemático cantante chileno, quien sumó una serie de éxitos entre los ’60 y ’70, acaba de reeditar toda su discografía en plataformas digitales. Son más de 15 álbumes componen las que ya se pueden escuchar en todos los servicios. Como regalo extra, el Pollo Fuentes lanzó una versión modernizada de Enséñame, canción original de 1996.

Escucha este single aquí

Villa Cariño

La popular banda de cumbia tiene nuevas cosas que contar para este 2021. Mientras esperan el momento para volver a hacer bailar a sus seguidores en algún recinto, acaban de sumar una nueva canción a su repertorio: Tarro de miel.

Escucha el single aquí