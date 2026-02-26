Cultura gabriel boric

El mensaje del Presidente Gabriel Boric tras la Gaviota de Platino que recibió Mon Laferte en Viña 2026

Tras una brillante actuación, los asistentes a la Quinta se rindieron a sus pies y le regalaron todos los premios.

El Presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a Mon Laferte tras recibir la Gaviota de Plantino en Viña 2026.

La nacida en la ciudad porteña, recibió el máximo galardón que el “Monstruo” puede entregar y, para el cual, se tuvieron que modificar algunos decretos edilicios por parte de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Frente a esa situación, Boric celebró en X el reconocimiento de la artista nacional: “Gigante Mon”.

