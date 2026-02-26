Mon Laferte recibe la Gaviota de Platino en Viña 2026, ante el clamor del público

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 quedará grabada como la noche en que Mon Laferte recibió la Gaviota de Platino. Visiblemente emocionada, la artista obtuvo primero las Gaviotas de Plata y Oro por tercera vez, mientras el público coreaba sin cesar por el galardón mayor.

“Es muy emocionante estar aquí. Tuve un recuerdo de cuando canté en el Festival de la Cebolla en 1998”, confesó.

El momento histórico

Tras interpretar “Mi Buen Amor”, una pareja aprovechó de pedirse matrimonio, recibiendo las felicitaciones de la cantante. Pero el instante cumbre llegó con “Tu falta de querer”, cuando el “Monstruo” estalló y la Gaviota de Platino se hizo presente.

Rafael Araneda destacó: “Eres una artista maravillosa que forjó su carrera por su propia cuenta”. Laferte, con la voz entrecortada, dedicó el galardón: “Los amo genuinamente. Deseo mucho amor para todos ustedes. Desde el Norte hasta el Sur, Chile te amo”.