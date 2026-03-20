El legado de un invencible: Los mejores momentos de acción de Chuck Norris en Walker, Texas Ranger

El reconocido actor falleció este viernes, tras ser hospitalizado de emergencia el pasado jueves en Hawai. Las causas de su deceso no están claras, pero su partida deja un vacío en los millones de fans en el mundo.

Nos dejó una leyenda, un hombre que por años la cultura popular lo trató como “invencible”; hablamos de Chuck Norris.

El reconocido actor falleció este viernes, tras ser hospitalizado de emergencia el pasado jueves en Hawai. Las causas de su deceso no están claras, pero su partida deja un vacío en los millones de fans en el mundo.

Norris se cansó de protagonizar películas de acción, en donde siempre sorprendía con piruetas o movimientos de pelea perfectos.

Sin embargo, su máxima obra o el papel en que más se le reconoció fue en la serie Walker, Texas Ranger, la que se emitió desde 1993 hasta 2001 por la cadena CBS, con 8 temporadas y más de 200 episodios.

Y ante su deceso, en CNN Chile queremos recordar algunas de sus más grandes escenas de acción como Texas Ranger.