Muere Chuck Norris a los 86 años: Legendario actor de acción había sido hospitalizado de urgencia en Hawái

El artista marcial

Chuck Norris, legendario actor estadounidsense de artes marciales, falleció a los 86 años, según confirmó su familia a través de redes sociales.

Desde la cuenta del actor, informaron que “con el corazón encogido, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque deseamos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estuvo rodeado de su familia y se fue en paz”.

“Para el mundo, él era un artista marcial, un actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, añadiero.

Del mismo modo, escribieron que “vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable hacia las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en muchísimas vidas”.

“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus seguidores en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos”, añadieron.

Chuck Norris: Su último viaje a Hawai

TMZ había reportado ayer jueves que Norris tuvo una emergencia médica, por lo que había sido trasladado a un hospital en la isla de Kauai, en Hawái.

El actor había sido visto entrenando en la isla el miércoles pasado. Incluso, uno de sus amigos que había hablado con él por teléfono, aseguró que lo había notado de buen humor.