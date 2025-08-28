“Es la estrella pop del momento”: Director de Lotus se refiere al arribo de Sabrina Carpenter al Lollapalooza Chile 2026

El evento, que marcará el esperado regreso del festival al Parque O’Higgins tras siete años, también contará con la participación de artistas como Chappell Roan, Deftones, Tyler, The Creator e Interpol, entre otros.

A menos de un año de su realización, Lollapalooza Chile 2026 ya genera altas expectativas.

El festival, que volverá al Parque O’Higgins tras siete años, anunció un line up que mezcla íconos del rock y figuras del pop global, como Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Tyler The Creator.

Maximiliano del Río, director de Lotus, productora detrás del evento, destacó la diversidad del cartel y, en particular, la llegada de Carpenter, a quien describió como “la estrella pop del momento”.

“Todos la queremos ver”, afirmó Del Río, en conversación con 24Horas, subrayando que su arribo a Chile coincide con el punto más alto de su carrera: “Está haciendo historia, arrasa en listas de reproducción y genera un fenómeno transversal. La escuchan personas de todas las edades”.

Sobre la presencia de Chappell Roan, sostuvo que es una de las artistas que “está redefiniendo el futuro del pop”.

Un cartel que une generaciones

El regreso al tradicional Parque O’Higgins también ha sido un punto de entusiasmo para la organización.

“Es un lugar único en el mundo, estamos emocionados por volver”, reconoció Del Río.

El cartel de Lollapalooza 2026 destaca además por incluir nombres como Deftones, Interpol, Turnstile, Tyler, The Creator y Tom Morello.

Del Río destacó que una de las claves del festival es la experiencia integral que ofrece.

“Lollapalooza no se trata solo de si viene o no tu artista favorito. Es una experiencia cultural completa, donde conviven la música, el arte, la gastronomía y la familia”, puntualizó.