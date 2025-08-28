Lollapalooza Chile 2026 revela su line up oficial: Estos son los artistas que llegarán al Parque O’Higgins

La próxima versión del festival se desarrollará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins.

El festival Lollapalooza Chile 2026 anunció en la mañana de este jueves 28 de agosto el esperado line-up oficial de su edición 2026.

La nueva edición del festival se realizará en el Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Los headliners de este año incluyen a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde, Lewis Capaldi y la banda chilena Los Bunkers, quienes encabezarán tres jornadas de música en vivo.

El lineup ofrece una propuesta diversa que combina pop, rock, rap, electrónica, indie y música latinoamericana. Entre los artistas confirmados destacan Interpol, Peggy Gou, Kygo, Addison Rae, Tom Morello, Marina, Djo, Orishas, TV Girl, Chappell Roan, Bandalos Chinos, Gepe, Manuel García, 31 Minutos, Gondwana, The Warning, Guitarricadelafuente, Rubio, Como Asesinar a Felipes, 3BallMTY, Claudio Valenzuela Trío y Cristóbal Briceño y Grupo Crisis.

Además, el festival incorporará nuevas propuestas emergentes, entre ellas Judeline, Akriila, Hamdi, Yami Safdie, Nafta, Joaquina, Bad Nerves, Katteyes, Drink The Sea, Aerobica, Chicarica, Los Borne, Consequence of Energy y Tikitiklip.

La edición 2026 también reunirá a bandas icónicas chilenas como Quilapayún, Gondwana, De Saloon, 31 Minutos, Cristóbal Briceño y Grupo Crisis.

Mira el cartel oficial de artistas