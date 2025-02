Director de “Emilia Pérez” afirma que no ha conversado con Karla Sofía Gascón: “Se está haciendo la víctima”

Por CNN Chile 05.02.2025 / 19:16

Jacques Audiard lamentó el ambiente que generaron no solo las críticas en contra de la cinta, sino también las surgidas por los dichos de la actriz, los que calificó de "inexcusables". "Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así", comentó.