Karla Sofía Gascón responde ante críticas a “Emilia Pérez”: “Los mexicanos con los que he hablado están fascinados”

Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar por Emilia Pérez, conversó con CNN Magazine sobre su histórica nominación y la importancia de valorar su actuación más allá de su identidad de género. La actriz también respondió a las críticas hacia el filme y reveló detalles inéditos sobre la producción, incluyendo el corte de una canción que abordaba la transición de su personaje.

CNN Chile entrevistó en exclusiva con Karla Sofía Gascón, nominada al Premio Oscar a Mejor Actriz gracias a su rol protagónico en la película Emilia Pérez.

Dirigido por el francés Jacques Audiard, el éxito cinematográfico internacional —que también cuenta con estrellas como Zoe Saldaña y Selena Gomez en el reparto— debutó de manera brillante en la temporada de premios y logró sumar 13 nominaciones a los Premios de la Academia 2025.

En conversación con CNN Magazine, Gascón describió dicho reconocimiento como una “liberación” que considera la cúspide de su carrera cinematográfica.

“Ahora ya creo que es un disfrute. Si ganas, maravilloso, es como tomarte el postre. Y si no, pues ya le tomaré una cucharada a mis amiguis, así que no se preocupen”, comentó con humor.

Lee también: Premios Oscar 2025: Revisa la lista completa de nominaciones por categoría

La película también recibió 10 nominaciones a los Globos de Oro, de las que ganó cuatro categorías, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia.

En los Premios BAFTA (a celebrarse el 16 de febrero próximo) sumó otras 11 nominaciones, incluyendo categorías destacadas como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz para Gascón.

“Es uno de los lugares más prestigiosos del mundo en los que te pueden nominar a Mejor Actriz. Son la cuna de Shakespeare”, describe ella misma.

“Hay que dejar atrás mi sexualidad a la hora de valorar una actuación que está a un nivel impresionante”

A sus 52 años, en tanto, la española hizo historia cinematográfica al convertirse en la primera mujer abiertamente trans en ser nominada en categorías interpretativas de los Óscar.

Lee también: Presidenta de México reacciona a polémica por la película “Emilia Pérez”: ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

Asimismo, mencionó la importancia de evaluar su actuación sin enfocarse en su identidad de género: “Personalmente, creo que hay que dejar atrás mi sexualidad, o mi color de piel, o mi color de pelo, o lo alta que soy a la hora de valorar una actuación que creo que está a un nivel impresionante. Por eso estamos aquí y los académicos y los miembros de todos los lugares así lo reconocen”.

Sin embargo, también reconoció tener “una responsabilidad social” con la comunidad LGBT al ser una figura pública.

“Si con mi visibilidad puedo ayudar a otras personas a que no lo pasen mal, a que no sean despreciadas, marginadas… Creo que es maravilloso, aparte de cinematográficamente, todo lo que pase socialmente. Yo sé que hay muchísima gente que vive todas mis nominaciones y todos mis premios de la misma manera que si fueran yo, que saltan de alegría en sofá”, sostuvo.

“También sé que hay otros que se retuercen. Y eso me encanta. Me encanta, porque además lo dije perfectamente en los Golden Globes. Era justo lo que quería decir: da igual lo que hagáis, da igual. La luz siempre gana a la oscuridad”, recordó.

Las críticas a Emilia Pérez: “Todas las personas de México con las que he hablado están fascinadas”

El musical ha generado controversia por su representación de la cultura mexicana y los temas que aborda, especialmente en Latinoamérica.

Con una narrativa enfocada en el narcotráfico, el musical ha sido criticado al ser dirigido por un francés, contar con un reparto con escasa participación de mexicanos y no grabarse en dicho país.

“Hay muchísimos intereses que se mezclan para intentar hundir a un producto, a una obra de arte que se ha realizado con todo el amor y el cariño. Mucho de ese odio viene de parte de las personas que no soportan que yo sea la protagonista de esa película que está teniendo tanto éxito. Hay otros intereses, obviamente, que no creo que sean muy difíciles de entender, tanto económicos como de envidias, de juegos personales”, puntualizó Gascón en torno a las críticas.

Además, destacó que muchas de aquellas opiniones negativas provienen de personas que no han visto el filme o que se basan en versiones editadas.

Lee también: TikToker mexicano enfurecido por nominaciones de “Emilia Pérez” al Oscar: “Hollywood premia narrativas que siente cómodas”

“Todas las personas con las que he hablado de México, de Latinoamérica, que han visto la película realmente, están fascinadas y maravilladas. Obviamente, habrá a quien no le guste. A todo el mundo no tiene por qué gustarle tu película y puede expresarlo con respeto, ¿no? Pero de ahí a que le demos veracidad a redes sociales que están llenas de perfiles falsos, en las que no podemos controlar quiénes hablan de verdad, quiénes son… En las que se supone que no han podido ver la película por ningún medio, porque no se ha estrenado en ningún país y que si la han visto de alguna manera, es un producto manipulado y no es el real, yo no puedo darles ningún tipo de credibilidad”, explicó.

“Sobre todo cuando se autonombran, sin haber sido elegidos democráticamente, portavoces de todo un país. Y ya no solo de un país, sino de toda Latinoamérica y del globo terráqueo. Ya va a haber alguno que va a hablar hasta por los extraterrestres”, bromeó la intérprete.

Una de las voces públicas que más resonó en contra de la película fue la del también actor Emilio Dérbez, quien calificó la actuación de Selena Gomez como “indefendible” durante su participación en un podcast.

¿Cómo vivió la evolución de su personaje?

En la película, el personaje de Gascón es exlíder de un cartel mexicano que, tras años de violencia y crimen, decide desaparecer y someterse a una cirugía de reasignación de género.

A lo largo de la historia, su transformación no solo es física, sino también emocional. Esto le obliga a enfrentar las consecuencias de su pasado mientras busca redención y una nueva vida.

“Yo creo que todo se resume a que, cuando tomas el control de tu existencia, es cuando puedes empezar a dar lo mejor de ti”, reflexionó.

“Cuando estás haciendo las cosas simplemente como si estuvieras metida en un transporte público y te llevaran, y no pudieras tomar ningún tipo de decisiones, empieza la amargura, empieza la oscuridad, porque no puedes salir de ahí. Entonces, lo único que haces es cosas feas, cosas horribles. Por eso digo: cuando tú eres feliz contigo misma, cuando puedes tener tu vida para ti, cuando no te preocupa lo que digan los demás, es cuando puedes empezar a ser libre de verdad e incluso a evolucionar como persona”.

Lee también: Selena Gomez llora y pide disculpas a México por las redadas migratorias de Donald Trump

La actriz también compartió su visión sobre los cuatro años que Emilia pasa sin ser vista en la película. Dijo haber imaginado dicho período como un tiempo de autodescubrimiento que culmina en el deseo de reunirse con su familia.

“Yo siempre pensé, desde el primer momento, que seguía enamorada de su esposa (Jessie, interpretada por Selena Gomez) y que nunca la había dejado de querer”, asintió, para luego contar que Audiard inicialmente tenía una perspectiva diferente hasta que, con el desarrollo del papel, coincidió con su interpretación.

Uno de los cambios que reflejó esta evolución narrativa fue en la música.

Cuatro Años, la canción perdida de Emilia Pérez

Gascón reveló en exclusiva a CNN Chile que, en un comienzo, en el musical había una canción titulada Cuatro Años.

Esta abordaba el tiempo transcurrido y la distancia entre los personajes. Sin embargo, Audiard decidió sustituirla por otra pieza que aparece en una escena clave en la capital de Reino Unido, titulada Por Casualidad e interpretada por ella, Camille y Zoe Saldaña.

“Jacques es una persona que no mete paja en las películas”, afirmó, explicando que la nueva canción reflejaba mejor la vida interna de los personajes.

“La otra canción hablaba de lo que había pasado en esos cuatro años, pero era mucho más importante la que tienen en Londres, porque nos cuenta qué es lo que quiere de ella y habla más del miedo y de lo que ha pasado en ese tiempo, pero con mucha más intensidad”, concluyó.

A la fecha, la cinta se perfila como una de las más comentadas en los Premios Óscar 2025, cuya ceremonia se celebrará el próximo 2 de marzo.