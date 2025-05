El príncipe Harry dice que no habla con el rey Carlos, pero que le “encantaría reconciliarse” con su familia

El príncipe Harry de Inglaterra señaló que su padre no le habla “por estas cosas de la seguridad”. A pesar de la falta de comunicación, expresó su preocupación por el tiempo que le queda a su padre y manifestó su deseo de arreglar sus diferencias.

(CNN) – El príncipe Harry de Inglaterra dice que su padre, el rey Carlos, ya no le habla, y que le “encantaría reconciliarse” con la familia real.

En una explosiva entrevista con la BBC tras perder un juicio por la decisión del Gobierno británico de despojarle de su protección policial, Harry dijo sobre su padre: “No me habla por este asunto de la seguridad”.

Harry dijo que la seguridad estaba en el centro de su ruptura con su familia, y agregó que “no podía creer” la decisión de reducirla en 2020 después de que su esposa Meghan y él dejaran de ser miembros principales de la realeza.

“Cuando tomaron esa decisión, no podía creerlo. De verdad que no lo podía creer”, dijo. “Pensé que, con todos los desacuerdos y todo el caos que estaba ocurriendo, en lo único que podía confiar era en que mi familia me mantuviera a salvo”.

Harry dijo que actualmente era “imposible” traer a su familia a su país de origen. “No me imagino trayendo a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento”, dijo.

El duque de Sussex dijo que ha habido “muchos desacuerdos” entre él y algunos miembros de su familia, pero que la situación en torno a su protección policial es el mayor “punto de fricción”.

“Es lo único que queda”, dijo. “Por supuesto, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán que haya escrito un libro. Por supuesto, nunca me perdonarán muchas cosas. Pero… me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando”.

“No sé cuánto tiempo le queda a mi padre”, añadió. “No me habla por estas cosas de la seguridad, pero sería lindo reconciliarnos”.

CNN se puso en contacto con el Palacio de Buckingham para obtener comentarios al respecto, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas.