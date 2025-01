TikToker mexicano enfurecido por nominaciones de “Emilia Pérez” al Oscar: “Hollywood premia narrativas que siente cómodas”

En un video de TikTok, el mexicano Javier Ibarreche entregó sus fundamentos para criticar las 13 nominaciones al Oscar que recibió la película Emilia Pérez. "Quitándole la capa de la apropiación cultural, lo que queda es una película mediocre", manifestó.

“No esperaba nada de la academia y aun así logró decepcionarme”.

Con esa frase, el TikToker mexicano Javier Ibarreche describió su video criticando las 13 nominaciones a los premios Oscar que recibió la película Emilia Pérez.

Y es que el filme dirigido por el francés Jacques Audiard ha provocado una serie de críticas por retratar erróneamente la cultura mexicana y también por las malas pronunciaciones del idioma español de las actrices.

En el TikTok, Ibarreche -quien tiene 11,8 millones de seguidores en su cuenta y es conocido por hablar de diferentes películas- confesó que “sabíamos que esto iba a pasar (la gran cantidad de nominaciones), pero aun así necesito sacar este coraje”.

A su juicio, Zoe Saldaña “es lo más rescatable de la película” y es probable que ella se lleve el premio a mejor actriz de reparto. “Sin embargo, Felicity Jones y Ariana Grande hacen un trabajo infinitamente superior y probablemente no se lo lleven”, dijo visiblemente ofuscado.

Y en la categoría de mejor actriz, comentó que si bien Karla Sofía Gascón está haciendo “historia” con su nominación, su trabajo no es comparable al de Tilda Swinton en La Habitación de al Lado o el de Nicole Kidman en Babygirl, y “ellas no quedaron nominadas”.

Ibarreche también se mostró descontento con la nominación de Jacques Audiard a mejor director.

“¿Dónde verga está Denis Villeneuve por Dune? Dune es una película muy chingona, la nominaron a mil cosas, pero aparentemente se dirigió solita. Pero no vayamos a dejar fuera de la categoría a don ‘ya sabía suficiente de México'”, manifestó.

En dicha categoría, según él, debería ser premiada Coralie Fargeat por La Sustancia. “Audiard, creo yo, no tiene nada que hacer acá”.

Y en mejor guion adaptado, donde también se incluyó Emilia Pérez, el TikToker se burló diciendo que “ahí anda también está el guion de donde salieron diálogos clásicos como ‘me cortó la lana, cerró la llave, quién sabe cuándo ya no se aprieta'”. “Chido la academia”.

Mejor canción: No habrá interpretaciones de las nominadas

Tradicionalmente, a lo largo de la premiación se interpretan las canciones nominadas a la categoría de mejor canción original. Sin embargo, en la edición de 2025 esto no se hará en solidaridad a las víctimas de los incendios en Los Ángeles.

Pero Ibarreche calificó la decisión como “curiosa” y explicó que le parece “terriblemente conveniente que justo este año no vamos a ver en vivo la interpretación de estas canciones, una de las cuales probablemente gane mejor canción y es que esa interpretación en vivo probablemente estaría culera”.

En la mencionada categoría, Emilia Pérez tiene dos nominaciones por El mal y Mi camino.

“Entiendo el tono solemne, pero no lo sé Rick”, dijo.

En la categoría de mejor película, Ibarreche aclaró que entiende que pueda existir una diferencia de opiniones. De todos modos, recalcó que, a su parecer, la nominación de Emilia Pérez “es Hollywood cagándola, como ya lo ha hecho antes. Ya expliqué en otros videos por qué no me gustó la película, no quiero darle más vueltas a lo mismo, pero sí creo que nominarla tanto es problemático”.

Luego, profundizó apuntando al español de las actrices y “la forma en que retratan a México, donde -y cito- se siente la ausencia de México en una película que, en teoría, tiene todo que ver con México. Porque este director decidió ambientar la película en México, con personajes que en la ficción son mexicanos, agarra una problemática de México y hace una película que claramente no era para público mexicano. Eso es la definición de apropiación cultural”.

En este punto, el TikToker recordó por qué no surgieron las mismas críticas con la película Coco, que también fue realizada por directores extranjeros: “Porque Coco les quedó verguísima y se ve que entendieron el terreno en el que jugaron”.

Y en el caso del filme de Audiard no fue así. “Y calza que Hollywood sigue premiando narrativas que siente cómodas, pero que representan un profundo desdén hacia la cultura a la que aluden”, criticó.

De hecho, comentó que la película tiene un discurso de “todos podemos cambiar, cualquiera puede hacer el bien” y recordó a Green Book, que apelaba a que con la amistad de los protagonistas se acabó el racismo, cuando ese año se presentaron otras películas que sí trataban la problemática, como El infiltrado del KKKlan.

“Esta película le es cómoda a Hollywood y es parte del porqué tiene tanta nominación y entiendo por qué vista desde afuera no se siente ese desdén y que parte de mi juicio hacia la película tiene que ver con eso”, insistió Ibarreche.

“Quitándole la capa de la apropiación cultural, lo que queda es una película mediocre”, cerró.

