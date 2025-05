“¡Me robó una monja!”: Insólito delincuente disfrazado es captado sustrayendo madera desde una casa en Santa Juana

Aunque el hecho generó risas por lo inusual del atuendo, vecinos y autoridades advierten que se trataría de un delincuente conocido en la zona, que ya habría cometido otros robos usando distintos disfraces.

En un insólito episodio viralizado los últimos días, un hombre disfrazado de monja fue captado por cámaras de seguridad robando un tablón de madera nativa desde una casa en la comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles 7 de mayo y rápidamente se viralizó en redes sociales por lo inusual del atuendo del delincuente.

En las imágenes se puede ver cómo el sujeto entra sigilosamente al antejardín de la vivienda, observa la pila de leña y toma sin mayor esfuerzo un tablón de unos 40 kilos. Luego, huye a pie por las calles del sector con el voluminoso botín en brazos.

El robo fue descubierto por el dueño de casa, Gabriel Yáñez, al regresar de dejar a su esposa al trabajo. Al notar la ausencia del tablón, revisó las cámaras de seguridad y se encontró con la inesperada escena.

“¡Me robó una monja!”, exclamó entre risas al canal Meganoticias, recordando el momento.

“Lo que me causó risa es que en este caso fue un tipo disfrazado de monja”, añadió.

Pese al tono anecdótico, Yáñez expresó preocupación por la situación de seguridad en la zona. Asegura que el ladrón no sería un desconocido para los vecinos y que incluso habría utilizado otros disfraces en delitos similares: “Creo que anteriormente este personaje se había disfrazado de león también… y en otra ocasión, de superhéroe”.

El video fue publicado en redes sociales a sugerencia de su esposa, como una forma de alertar a la comunidad.

La publicación tuvo rápida difusión, y el caso comenzó a ser tema de conversación en la comuna.

“En la calle, cuando me veían después, me decían ‘¡Cuidado con la monja!’, me agarran para el leseo”, comentó Yáñez con humor.

El teniente Sergio González, de Carabineros de Santa Juana, confirmó que la policía tomó conocimiento del caso a través de redes sociales, ya que en primera instancia no hubo denuncia formal.

“Nos enteramos a través de las publicaciones y labores investigativas. Finalmente, pudimos identificar a la víctima gracias a la prensa y las redes”, explicó.

González señaló que, si bien es la primera vez que se registra un robo con esta modalidad de disfraz en la zona, se presume que el atuendo tenía como objetivo ocultar la identidad del delincuente.

Por lo que Carabineros hizo un llamado a la comunidad a denunciar todos los hechos delictivos, sin importar cuán inusuales o anecdóticos puedan parecer.