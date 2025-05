Lo que necesitas saber sobre el Festival de Cannes 2025: El cotilleo, la competencia, los aranceles de Trump y más

El Festival de Cine de Cannes se celebrará del 13 al 24 de mayo y todas las señales apuntan a un año estelar, que prospera tras una sólida actuación en los Premios de la Academia y con cineastas haciendo cola para pisar la alfombra roja y arriesgarse a las críticas de los críticos privados de sueño.

(CNN) — Durante dos semanas cada mes de mayo, Cannes recibe a más estrellas que el cielo (o los antiguos estudios de la MGM). Este año, el festival de cine francés será aún más brillante que de costumbre, ya que una gran cantidad de talentos de Hollywood llega a la Costa Azul para codearse con las grandes figuras de la comunidad cinematográfica internacional.

El contingente estadounidense en el festival, que comienza el martes, es numeroso. Tom Cruise regresa a Cannes tres años después de Top Gun: Maverick con Misión: Imposible – El Ajuste de Cuentas Final, con la esperanza de repetir la fórmula ganadora que catapultó a Maverick a los mil millones de dólares en taquilla.

Sin embargo, esta vez no habrá una Palma de Oro honorífica para Cruise; en su lugar, esta será entregada al asiduo de Cannes, Robert De Niro, un año antes del 50 aniversario de la victoria de Taxi Driver en la Palma de Oro.

Spike Lee, quien presidió el jurado en 2021 (no sin incidentes), también regresará con Highest 2 Lowest, su versión de High To Low (1963) de Akira Kurosawa, protagonizada por Denzel Washington como un magnate de la música que es blanco de un plan de rescate.

Highest 2 Lowest se proyectará fuera de competición junto con la comedia de Ethan Coen Honey Don’t!, su continuación de Drive Away Dolls del año pasado, el segundo título de su llamada “trilogía de películas lésbicas de serie B”.

Ya sea simplemente un caso de un cartel abarrotado o de disputas sobre las ventanas de exhibición y la ley francesa (la película de Lee llegará a Apple TV+ en septiembre, presumiblemente eliminando cualquier posibilidad de un estreno en cines en Francia), es una señal de la ruda salud del festival que estos pesos pesados ​​de Cannes no estén peleándose por una Palma de Oro.

¿Quiénes son? La competencia por el máximo galardón anuncia un cambio de guardia.

Siguen vigentes algunos incondicionales de Cannes: los hermanos Dardenne, dos veces ganadores de la Palma de Oro, de Bélgica, con Jóvenes Madres, el ucraniano Sergei Loznitsa con Dos Fiscales y la escocesa Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin, Nunca estuviste realmente aquí), cuya adaptación de la novela de Ariana Harwicz Muere, mi amor, está protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

Wes Anderson también competirá por cuarta vez con El esquema fenicio, que incluye a algunos de sus actores habituales (Bill Murray, Jeffrey Wright) y algunas nuevas incorporaciones encantadoras (Riz Ahmed, Mia Threapleton, hija de Kate Winslet).

Añádele a sus compañeros de reparto Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Willem Dafoe y más, y tendrás la alfombra roja más estelar del festival.

Joachim Trier, quien ascendió en Cannes antes de irrumpir en el mainstream con la multinominada al Óscar The Worst Person in the World (2021), se reúne con la protagonista Renate Reinsve para la muy esperada Sentimental Value, que también protagoniza Stellan Skarsgård.

El autor iraní Jafar Panahi, cuya película de 2011 This Is Not A Film fue introducida de contrabando al festival en una memoria USB escondida dentro de un pastel, volverá a competir con A Simple Accident, su continuación de No Bears de 2022, que ganó el primer premio en el Festival de Cine de Venecia.

Lo mismo ocurre con la reina del cine indie estadounidense Kelly Reichardt, quien estuvo en Cannes por última vez con Showing Up y ahora estrena The Mastermind, un drama de época sobre un atraco dirigido por Josh O’Connor, quien protagoniza dos películas en competición; la otra es The History of Sound, dirigida por el sudafricano Oliver Hermanus y codirigida por Paul Mescal.

Hermanus es una de las muchas recién llegadas a la competición, entre ellas la española Carla Simón, ganadora de la Berlinale en 2022, que debutó con Romería, y la directora alemana Mascha Schilinski con Sound of Falling.

Esta última, anteriormente titulada The Doctor Says I’m Alright, But I’m Feeling Blue, sigue a cuatro generaciones de mujeres unidas por un trauma y ha generado mucha expectación durante los meses previos al festival, aún más notable dado el perfil bajo de Schilinski.

Reichardt, Ramsay, Simón y Schilinski son cuatro de las siete directoras nominadas a la Palma de Oro este año: un tercio del total de la competencia y un paso positivo en la búsqueda del festival por una mejor representación de género. Sin embargo, ninguna vuelve a ganar la Palma de Oro como Julia Ducournau.

Titane de Ducournau triunfó en 2021 y regresa con Alpha, supuestamente una película de terror corporal ambientada en una epidemia de sida. Ya adquirida por NEON, el público debería esperar otra película provocadora.

Hablando de eso, Ari Aster (Hereditary, Midsommar) debuta en Cannes con Eddington.

Con un póster que alude a la crisis del sida de los 80 y, según los rumores, ambientada durante la pandemia de COVID-19, la película reúne a Aster con su protagonista de Beau Is Afraid, Joaquin Phoenix, como un sheriff de Nuevo México en un enfrentamiento con el alcalde interpretado por Pedro Pascal.

El jurado de la Palma de Oro, presidido por la actriz francesa Juliette Binoche y en el que participan Halle Berry y el actor de Succession Jeremy Strong, observará las 22 películas inscritas y anunciará al ganador el 24 de mayo.

Comidilla del lugar

En otras partes del festival, los actores se ponen detrás de la cámara. En la categoría Un Certain Regard para cineastas emergentes, Kristen Stewart dirige a Imogen Poots en La cronología del agua, una adaptación de las memorias de Lidia Yuknavitch.

Eleanor the Great, de Scarlett Johansson, está protagonizada por June Squibb, y Harris Dickinson —visto por última vez seduciendo a Nicole Kidman en Babygirl— escribe y dirige Urchin, ambientada en las calles de Londres.

También destaca en Un Certain Regard el título de moda La sombra de mi padre, considerada la primera película nigeriana en la selección oficial de Cannes.

El festival nunca ha dudado en programar películas que cubren eventos globales actuales, y la guerra entre Israel y Hamás será referenciada en pantalla.

El director israelí Nadav Lapid traerá su marca de sátira social a la Quincena de Realizadores con Yes!, una película ambientada tras los ataques del 7 de octubre.

Mientras tanto, Put Your Soul On Your Hand And Walk, del cineasta iraní Sepideh Farsi, se proyecta en la sección ACID y perfila a la documentalista de guerra Fátima Hassouna.

La película ya está siendo vista desde una nueva luz después de que Hassouna, quien había cubierto el conflicto sobre el terreno en Gaza, muriera en un ataque israelí el día después de que el festival anunciara su programación.

También hay una fuerte dosis de realidad tras bambalinas. Dejando a un lado los estrenos, el concurrido mercado cinematográfico de Cannes probablemente debatirá si el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las películas “producidas en el extranjero” se hará realidad y, de ser así, cómo se implementará.

El hacedor de reyes de la temporada de premios

Dejando a un lado los anuncios de última hora sobre la política estadounidense, Cannes se pavonea en su última edición.

El festival proyectó cerca de 3.000 películas para conformar su selección oficial, y los programadores incluyeron a una gran figura tras otra en su programación hasta el último momento. Mucho tendría que salir mal para que 2025 no fuera un año excepcional.

Se rumorea en voz baja, pero ha sido un cambio radical. Durante gran parte de la década del 2000, Cannes estuvo enfrascado en una guerra no tan fría con el Festival de Cine de Venecia sobre quién podía conseguir los títulos más emocionantes.

Cannes luchaba con las manos atadas; Venecia tenía —y tiene— una política de puertas abiertas para las plataformas de streaming que más gastaban, mientras que Cannes se negaba a incluirlas en su programación a competición.

Rápidamente, Venecia se convirtió en el pistoletazo de salida de la temporada de premios.

Pero entonces Cannes tuvo una victoria notable con Parásitos de Bong Joon-ho, ganadora de la Palma de Oro en 2019 y mejor película en los Premios de la Academia en 2020.

Fue la primera película no inglesa en ganar la mejor película y la primera en lograr el doblete Cannes-Óscar desde Marty en 1955. El festival, defensor del cine mundial, que normalmente se posiciona por encima de los gustos insulares de la Academia, conocía la importancia del momento.

Fue un triunfo para todos, reposicionando a Cannes en la conversación sobre los Oscar sin comprometer la misión del festival.

Desde entonces, Cannes ha estado en racha con los Oscar (sin duda gracias a la internacionalización de la Academia). Incluyendo Parásitos, cuatro de las últimas cinco Palmas de Oro han sido nominadas a mejor película.

Las ganadoras del Oscar Anatomía de una caída y Zona de interés se estrenaron en Cannes en 2023, mientras que la edición del año pasado incluyó La sustancia, Emilia Pérez, Flow y Anora, que arrasó en los Premios de la Academia y obtuvo el doblete de mejor película y Palma de Oro.

Cannes nunca necesitará los Oscar, pero la validación no viene mal.

A pesar de todo el glamour y sus invitados de primera línea, el mayor atractivo del festival es su capacidad para crear un éxito inesperado y lanzar a un director y a su película a una trayectoria vertiginosa. ¿Qué triunfará en 2025? Aún no lo sabemos, y por eso es tan emocionante.