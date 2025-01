Selena Gomez llora y pide disculpas a México por las redadas migratorias de Donald Trump

La actriz y cantante de 32 años publicó y luego borró un video en Instagram donde, entre lágrimas, reaccionó a las redadas migratorias de la nueva administración estadounidense. “Toda mi gente está siendo atacada”, lamentó la estrella de origen mexicano, sollozando al “no poder hacer más”.

(CNN) — Selena Gomez publicó el lunes —y rápidamente borró— un vídeo de sí misma reaccionando a las barridas de aplicación de la ley de inmigración lanzadas por la administración de Donald Trump el domingo y que se saldaron con más de 1.000 detenciones en todo el país.

La estrella de Emilia Pérez, que es mexicana-estadounidense, publicó el vídeo en su historia de Instagram el lunes por la mañana. En él, dijo entre sollozos que “toda mi gente está siendo atacada”.

“Los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho”, dijo. “Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”.

Gomez escribió “lo siento” junto a un emoji de la bandera mexicana en la esquina inferior de su video.

En otro post compartido en su historia de Instagram tras la publicación del primer vídeo, Gomez escribió: “Aparentemente, no está bien demostrar empatía hacia la gente”. Posteriormente, también lo borró.

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Gómez para que haga comentarios.

La artista no se ha referido a sus declaraciones en sus páginas de redes sociales desde que borró el vídeo.

Más tarde, el lunes, el zar de fronteras Tom Homan respondió al vídeo de Gomez durante una entrevista en Fox News, cuestionando por qué no lloraba por los que han muerto a causa del fentanilo introducido en Estados Unidos a través de la frontera sur.

A lo largo del primer mandato de Trump y de su campaña para el segundo, se comprometió a frenar el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos.

“Me he reunido con cientos de madres y padres que fueron separados de sus hijos porque los enterraron, porque fueron asesinados por extranjeros ilegales”, dijo Homan, hablando con el presentador Sean Hannity.

Homan también cuestionó por qué Gómez no estaba llorando por los niños que habían sido introducidos ilegalmente en EE.UU. solo para ser asesinados o traficados sexualmente, pareciendo hacer referencia a una afirmación falsa que Trump ha impulsado anteriormente, y que distorsiona las estadísticas federales.

La administración de Trump lanzó el domingo un blitz de aplicación de la ley de inmigración en todo el país. En él, se detuvo a 956 personas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Además de Chicago, se reportaron acciones de inmigración en California, Texas, Georgia, Colorado, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, según Seguridad Nacional y la Administración para el Control de Drogas.

Múltiples agencias participaron en las detenciones, incluido el ICE y funcionarios de varias agencias del Departamento de Justicia, en lo que dijeron son amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional.

El ICE informó de que había realizado más de 1.100 detenciones hasta el lunes, mientras continuaba la operación.