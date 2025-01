Timothée Chalamet volvió a ser Bob Dylan en SNL y brilló interpretando sus “canciones favoritas” del astro del folk

Durante su participación en estelar estadounidense, Chalamet no solo celebró su reciente nominación al Oscar a Mejor Actor —misma que lo convierte en la estrella más joven en ser doblemente nominada desde el legendario James Dean—, sino que también rindió homenaje a las joyas ocultas del icónico catálogo de Dylan.

Timothée Chalamet deslumbró como invitado musical en la última edición del programa estadounidense Saturday Night Live, donde interpretó con una selección de temas poco conocidos del repertorio de Bob Dylan.

El actor de 29 años, nominado a los Premios Oscar 2025 precisamente por su interpretación del astro de la música folk en la película A Complete Unknown, expresó durante su monólogo inicial su entusiasmo por presentar temas menos convencionales.

“Puede que no conozcan estas canciones de Dylan, pero son mis favoritas”, quiso hacerle saber al público.

En su primera intervención, el actor de 29 años interpretó Outlaw Blues, del álbum Bringing It All Back Home (1965), seguido de Three Angels, una pieza hablada del disco New Morning (1970).

Para esta última, contó con la colaboración del músico James Blake, ganador de un Grammy, quien lo acompañó en los teclados y en los coros.

La introducción del segmento, en tanto, tomó a todos por sorpresa al tener como protagonista a Adam Sandler, exmiembro del elenco del programa.

En una segunda actuación musical, Chalamet optó por una versión acústica de Tomorrow Is a Long Time, canción que debutó en el Greatest Hits Volume II de Dylan en 1971. Esta elección marcó un giro más introspectivo, alejándose de los manierismos vocales característicos del cantautor.

El intérprete destaca por ser el actor más joven en acumular dos nominaciones al Óscar a Mejor Actor desde James Dean (quien falleció a los 24 años).