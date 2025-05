Raúl Sohr sobre Elon Musk en el equipo de Trump: “Está en retirada, no iban a poder convivir demasiado”

Raúl Sohr, analista internacional, profundizó en Conexión Global Prime sobre los 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca, analizando la guerra comercial, el despliegue de su política exterior y la situación de su relación con Elon Musk.

Consultado por la periodista Alicia Contreras sobre si le ha llamado la atención que Trump y Elon Musk no se han visto mucho juntos en apariciones públicas, Sohr respondió: “Musk encontró una buena ‘hojita de parra’, como se dice cuando alguien se cubre una parte íntima, para explicar por qué está apareciendo menos, y dijo que tiene que preocuparse de Tesla, su empresa automotriz, porque efectivamente le han bajado las ventas”.

En esa línea, afirmó que Musk “descubrió que hay cosas que no se combinan bien, y que los negocios, sobre todo si uno es un empresario emblemático, no se combinan bien con la política. Porque, de entrada, todos los que no están de acuerdo contigo, simplemente por el hecho de que tú eres el gerente de Tesla, van a decir: ‘Bueno, tengo una oferta muy amplia de vehículos que puedo comprar. ¿Por qué voy a comprar un Tesla que lo dirige este tipo que está desmontando a mi primo, que trabajaba en tal repartición de gobierno y lo dejaron sin trabajo, y encima le voy a comprar un auto al gallo que es responsable de esto?’ No lo estoy expresando de forma literal, pero creo que Elon Musk está en retirada. Esto se veía venir”.

Entre los motivos, precisó que se debe a que dos caracteres como Trump y Musk “no iban a poder convivir demasiado. Más aún, cuando Musk ha tenido un protagonismo que a Trump no le gusta, ya que no acepta que nadie le haga sombra”.

