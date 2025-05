Chile Vamos sin primarias, la próxima proclamación de Parisi y Rincón en busca de firmas: Así se perfila la carrera presidencial en la oposición

Seis candidatos de la oposición buscan llegar a La Moneda. Son diversos: algunos ya tienen experiencia en la carrera presidencial y, para otros, esta será su primera vez. Tras el fallido intento de Chile Vamos por definir un candidato único para enfrentar al progresismo, finalmente Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser llegarán directamente a la primera vuelta.

El oficialismo acudió en conjunto hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribirse en las primarias. En la otra vereda, y a pesar de los reiterados llamados de Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y ahora el Partido Social Cristiano competirán por separado en la primera vuelta presidencial, que se realizará a fines de este año.

La carrera presidencial en la oposición quedaría conformada por Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Republicano), Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano), Franco Parisi (Partido de la Gente) y Ximena Rincón (Demócratas).

En el caso de Parisi, el próximo martes 6 de mayo se realizará su proclamación oficial por parte del conglomerado, en una ceremonia en el ex Congreso Nacional.

Sobre la diversidad de candidaturas, el fundador del Partido Republicano afirmó: “Me parece bien que los partidos que conforman este pacto tengan cada uno su propuesta presidencial. Tenemos un marco común, un piso común. La unidad no se predica, se practica. Lo que hemos visto en estos días de subidas y bajadas no habla precisamente de unidad. Yo lo que veo ahí es más bien una ambición por mantener el poder. Ahora, durante la primaria, lo más probable es que se van a mostrar las diferencias, tanto entre ellos como la distancia que van a tratar de generar con el propio gobierno para no hacerse cargo del fracaso”.

Por su parte, Cristián Labbé, diputado del Partido Nacional Libertario, planteó: “La candidatura de Kaiser no provoca división por la simple razón de que, al comenzar esta carrera presidencial, él invita a todo el sector, y quienes no quisieron fueron el Partido Republicano y también Chile Vamos”.

En tanto, el panorama en Demócratas contempla que en los próximos meses buscarán constituirse en las regiones que aún no cuentan con la cantidad necesaria de militantes.

“Es verdad que existen muchos candidatos de derecha e izquierda. Faltan candidaturas desde el centro político. Por eso la candidatura de Ximena Rincón: para representar a ese centro que está huérfano de representación, que quiere que Chile vuelva a crecer, a ser un país seguro, pero lejos de los extremos. Con acuerdos. Por eso la candidatura de Rincón va a seguir adelante. Vamos a reunir las firmas que nos faltan en Magallanes, Los Lagos y Los Ríos, para que el centro tenga una opción real para la ciudadanía”, expuso Matías Walker, senador de Demócratas.

Desde la apuesta por una derecha social no proveniente de la élite, así se presentó la candidata del PSC, quien expuso que entre sus propuestas destacan: “En el ámbito de la seguridad debemos tener un cambio radical. Por ejemplo, con el apoyo a la institución de Carabineros y el establecimiento del estado de excepción constitucional. También defenderemos con fuerza el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, nuestras libertades, además de sacar de raíz la ideología de género”.

Por el lado de Chile Vamos, Alberto Undurraga, uno de los voceros de Evelyn Matthei, subrayó: “Nosotros hicimos todo lo posible para que tuviéramos también primarias, no solamente al interior de Chile Vamos, sino que primarias amplias. Lamentablemente, ese escenario no se dio. Creo que la abundancia de candidatos, indudablemente, nos obliga a redoblar esfuerzos. Sabemos que tenemos un trabajo duro”.

La llegada de Franco Parisi

Franco Parisi busca por tercera vez llegar a La Moneda, esta vez con un despliegue en territorio nacional. Recordemos que en la elección presidencial pasada, Parisi se encontraba fuera del país, realizando su campaña de manera principalmente telemática.

Esto ha generado críticas desde exmilitantes del propio Partido de la Gente, entre ellos el diputado Rubén Oyarzo, quien durante esta jornada apoyó a los candidatos del oficialismo que inscribieron sus postulaciones presidenciales.

“Se activa cada cuatro años, no es novedad, es algo que sabemos. Es una pyme personal y eso va a seguir siendo así. Aquí vemos una descarada utilización del cargo de presidente —o de la postulación a presidente— como plataforma. Franco Parisi es uno más de los más de 300 candidatos, pero lamentablemente él solo se activa cada cuatro años y, como gran novedad, ahora viene a Chile a hacer campaña”, criticó Oyarzo.