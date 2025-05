Telonear a System of a Down no fue suerte: Don Rorro cuenta la historia detrás del correo que marcó un hito para Sinergia

Un e-mail enviado en febrero, el impulso de los fans en redes sociales y un fenómeno viral inesperado terminaron por concretar un hito para la banda chilena. En conversación con CNN Chile, Don Rorro relató cómo pasaron de perder una oportunidad histórica a ser elegidos por los propios System of a Down para abrir su show en Chile. “En cierto modo, saldamos un poquito una deuda 23 años después”, explicó.

A pocas horas de abrir el histórico concierto de System of a Down en Santiago, Rodrigo Osorio (53) —más conocido como Don Rorro— no oculta su entusiasmo al hablar al respecto con CNN Chile. Es un momento largamente esperado por la banda y, según sus propias palabras, “un cierre de ciclo”.

Fue precisamente a comienzos de abril, que a la bandeja de entrada del vocalista de Sinergia llegó una notificación que le sigue causando emoción: “Felicitaciones, System of a Down los ha escogido para abrir su show”.

Por aquel entonces, se encontraba fuera de Chile, en labores para la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) —desde donde, en su rol como presidente, ha promovido la Ley de Teloneros, que ha permitido que artistas nacionales compartan escenario con figuras internacionales—. Y aun en el extranjero, celebró esa oportunidad que llegó como una suerte de reparación simbólica ante un error que, por más de dos décadas, rondaba como una espina sin sanar.

Corría 2001 cuando Sinergia alcanzó notoriedad en Chile con su particular propuesta de “metal pájaro”. En paralelo, System of a Down irrumpía en el circuito mundial con Toxicity, el álbum que los catapultaría a la historia del rock alternativo. Por aquel entonces, ambos grupos estaban llamados a encontrarse en los premios MTV Latinoamérica, pero Sinergia, por decisión propia, no asistió. “Por lesos”, dice Rodrigo, entre risas.

Dicha determinación, admite hoy, fue equivocada. “Nosotros éramos más rebeldes, más antisistémicos y sentíamos que todo eso era parte de una gran mentira y por lo mismo, como que no nos sentíamos parte”. Por eso, lo que parecía un gesto ideológico, con el tiempo se asimiló como una oportunidad perdida. “Ese disco tuvo una trascendencia internacional y era un momento propicio para ir allá con un montón de discos bajo el brazo y empezar a sembrar para internacionalizar a la banda”.

Sin embargo, el presente los llena de gratitud. “Ahora, como que en cierto modo, saldamos un poquito esa deuda 23 años después”.

Según detalla Osorio, fue un fenómeno digital lo que gatilló la posibilidad. Diversos memes y videos circulaban en redes sociales imaginando a ambas bandas compartiendo escenario. Algunos incluso editaban canciones de Sinergia con el estilo de sus pares estadounidenses, lo que generó una ola de comentarios positivos. “A mí, ese fenómeno en las redes me motivó y motivó a la banda a decir: ¿Sabes qué? Postulémonos”, explica.

Como Sinergia, en febrero enviaron un correo formal a la productora que organizaba el show, postulándose como teloneros. No hubo respuesta durante semanas. Hasta que, sorpresivamente, el mensaje llegó. System of a Down los había elegido personalmente para acompañarlos en su única presentación en el país. “Sentí un escalofrío inmenso”, relata. “Saqué un pantallazo y lo mandé al grupo de WhatsApp de los cabros. Fue increíble”.

El trabajo sostenido detrás del reconocimiento

Don Rorro es enfático al señalar que nada de esto llegó por azar. “Esto no es suerte. Hemos postulado a un montón de cosas. Muchas veces nos han dicho que no. Esto es como la pega del pirquinero”, dice. “Estamos todo el tiempo mandando correos para estar en festivales televisados, en todo. Nos andamos ofreciendo en todos lados. Y montones de veces te dicen que no. Y está bien”.

Es precisamente ahí donde emerge otro de sus rostros: el de gestor. Además de liderar Sinergia, Osorio es ingeniero civil industrial y trabajó 21 años en el sector energético. En la actualidad, combina la música con una visión estratégica que le ha permitido navegar —y enseñar a navegar— los desafíos de la autogestión en el mercado musical.

“Me ha tocado ver mucho estos temas, mucho de gestión de proyectos (…) Yo, en realidad, no sé tocar ningún instrumento. Sé dónde están los acordes y las cosas básicas y también me manejo el software de audio, pero muy a nivel básico. De lo que sí sé es de llevar proyectos adelante y mantenerlo en el tiempo”.

Y ese es un mensaje que cree que es importante transmitir a las próximas generaciones de músicos. “Hay que tener mucha paciencia. Después, talento. Yo siempre digo: 20% de talento, 40% de esfuerzo, o sea, cuánto uno le pone y 40% perseverancia, cuánto uno resiste los vaivenes”.

La madurez, afirma, le ha enseñado a actuar con más humildad. “Te vai poniendo viejo y te vai poniendo más reflexivo, más reposado. Y te vai dando cuenta, también, de que todas esas veces que explotaste —que el día de hoy se ve como tan bien explotar en las redes, ser beligerante, decir las cosas sin filtro— y todas las veces que hiciste eso, perdiste en vez de ganar”, analiza.

Hagamos que Pase y la nueva era musical de Sinergia

A la par de su participación como teloneros, Sinergia estrenó Hagamos que pase, el primer sencillo de un nuevo EP que la banda planea lanzar durante 2025. La canción, una mezcla de cumbia y metal, mantiene la identidad crítica del grupo, esta vez con un enfoque más maduro y reflexivo. “La sensación que tenemos es que todo está pasando, pero lo bueno no. Vemos retrocesos en temas de género, medioambiente, diversidad. Pareciera que estamos volviendo a lo incorrecto”, advierte.

El tema, producido por Andrés Godoy —fundador de Sinergia y figura clave en la historia del grupo— nació a partir de ideas dispersas que no habían logrado concretarse, pero que en esta etapa encontraron cohesión. “Andrés logró tomar partes de DJ Yumita, de Ariel, de Bruno (Godoy), y crear una canción que sintetiza lo que estábamos sintiendo: la urgencia de hacer que las cosas pasen de verdad”.

Osorio afirma que el arte cumple un rol de vocería en la sociedad y que, en un mundo sobrecargado de estímulos, la música puede actuar como refugio y como llamado. “Incluso cuando no se recurre al panfleto, una canción puede ser una fotografía histórica. Me gusta lo que hacen CA7RIEL y Paco Amoroso, cómo retratan esta cultura de lo desechable. La frase ‘tienes que ser alguien que no seas tú, porque si eres tú, no vas a ser nadie’ es brillante. Es exactamente el mundo en el que vivimos”.

La nueva etapa de Sinergia, según explica su líder, está marcada por una libertad estética y conceptual. “Estamos más desprejuiciados, más abiertos. Nos hemos vuelto una banda bien friqueada”, dice con humor. Inspirados en las nuevas generaciones —incluido su hijo, quien le muestra bandas japonesas, según él, “imposibles de leer”—, el grupo planea seguir explorando sonidos sin perder su esencia. “Siempre he dicho que Sinergia suena mejor en vivo que en disco. La energía que se genera en el escenario es impresionante. Eso lo seguimos manteniendo”.

Y con la misma serenidad con la que mira hacia atrás, observa el futuro. “Uno siempre tiene que enfrentar la vida con humildad, ¿cachái? Y no porque ahora, Dios mediante, toquemos y nos vaya la raja y todo, seamos soberbios. Al contrario, es un paso más. Importante, y otra historia más que contarle a músicos, a los pares, a tu familia. Pero esta cuestión y esa madurez es una construcción de día a día”, concluye.