Jharrel Jerome habla con CNN Magazine sobre su rol en “Unstoppable”: “Es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida”

La nueva película de Prime Video cuenta la historia de Anthony Robles, un luchador que nació sin su pierna derecha y superó numerosos obstáculos para convertirse en campeón nacional de lucha libre. En conversación con #CNNMagazine, el propio Robles y quien lo interpreta en la gran pantalla, Jharrel Jerome (ganador del Emmy por “When They See Us”), detallaron cómo fue el rodaje.

Unstoppable, el nuevo estreno de Prime Video, invita a los espectadores a adentrarse en la historia de superación de Anthony Robles, un deportista estadounidense que nació sin su pierna derecha.

A pesar de las adversidades, alcanzó la cima de la disciplina y se convirtió en campeón nacional de lucha libre.

En entrevista con CNN Magazine, el propio Robles y Jharrel Jerome —actor que lo interpreta en la película—, compartieron detalles sobre el proceso de creación y preparación tras la cinta.

Robles, quien enfrentó un ambiente familiar tumultuoso y la figura de un padre maltratador, compartió su orgullo por ver su vida reflejada en la pantalla, tanto en sus momentos de lucha como de triunfo.

“Me siento muy feliz, siento que estoy viviendo un sueño. Estoy muy orgulloso de esta oportunidad y de compartirlo con el mundo”, expresó.

Para encarnar a cabalidad a un atleta de alto rendimiento, Jerome se sometió a un intenso entrenamiento físico y mental.

El joven actor aprendió a ejecutar los movimientos de lucha con precisión, además de desarrollar la musculatura necesaria para reflejar la fuerza del luchador. “Estiré y doble mi cuerpo en formas que nunca pensé que podría”, recordó.

“Es, definitivamente, una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, no solo como actor, sino en general”, admitió la estrella ganadora de un Emmy en 2019 por su actuación en When They See Us.

Unstoppable, que también cuenta con las actuaciones de Jennifer López, Don Cheadle y Michael Peña, está disponible en la plataforma de streaming desde el 16 de enero.