¿Por qué Sean “Diddy” Combs amenaza con demandar a Netflix?

El equipo de Sean “Diddy” Combs sostiene que la docuserie de Netflix se apropia de material grabado por el propio artista para un documental personal, mientras que la directora Alexandra Stapleton afirma que cuentan con todos los derechos necesarios. La disputa se suma al complejo escenario judicial que enfrenta el productor, condenado en un caso federal y con decenas de demandas civiles en curso.

(CNN) — Abogados de Sean “Diddy” Combs envían carta de cese y desistimiento a Netflix por docuserie producida por 50 Cent

En la víspera del estreno de la docuserie Sean Combs: The Reckoning, en Netflix, el equipo legal de Sean “Diddy” Combs envió una carta de cese y desistimiento a la plataforma de streaming para exigir que no se publique la producción, impulsada por su antiguo rival, el rapero y productor Curtis “50 Cent” Jackson.

En la misiva y en declaraciones a CNN, los representantes del músico aseguran que el programa utiliza “metraje robado que nunca fue autorizado para su difusión” y califican la docuserie como “un ataque vergonzoso”.

El material cuestionado aparece en el tráiler oficial difundido por Netflix, donde se escucha a Combs decir: “Tenemos que encontrar a alguien que trabaje con nosotros, que haya trabajado en el negocio más sucio de los negocios sucios. Estamos perdiendo”

Lee también: Niegan libertad bajo fianza a Sean “Diddy” Combs: Juez asegura que su defensa “admitió la violencia del acusado”

Según el vocero de Combs, Juda Engelmayer, esas imágenes corresponden a un registro que se grabó seis días antes de la detención del artista en septiembre de 2024 y formaban parte de un proyecto documental propio.

Engelmayer explicó que Combs lleva décadas registrando su vida con la idea de realizar su propia película: “Sean ha estado haciendo su propio documental desde que tenía 19 años. Este material fue encargado como parte de ese proyecto”, señaló por correo electrónico.

El representante añadió que ni Combs, quien cumple una condena de 50 meses de prisión tras un veredicto mixto en un juicio federal, ni su equipo han visto la docuserie de Netflix con anticipación.

“La veremos esta noche. Ni Netflix ni el señor Jackson tuvieron la gentileza de ofrecernos un screener”, afirmó.

Desde la vereda de la producción, la directora de la serie, Alexandra Stapleton, defendió el uso de las imágenes. En una declaración entregada a CNN, aseguró que el equipo obtuvo legalmente el material: “El metraje llegó a nosotros, lo obtuvimos de forma legal y contamos con los derechos necesarios”, dijo.

Lee también: Abuso sexual, drogas y voyeurismo: Así eran las impactantes fiestas “Freak Off” de Sean “Diddy” Combs, según su exnovia Cassie

Agregó que hicieron “todo lo posible” para mantener en reserva la identidad de la persona que entregó el contenido y que se intentó contactar en varias ocasiones al equipo legal de Combs para solicitar una entrevista y comentarios, sin obtener respuesta.

En la carta enviada a Netflix, los abogados del artista advierten que podrían tomar medidas adicionales si el estreno continúa: “Como ustedes saben, el señor Combs no ha dudado en emprender acciones legales contra medios u otros que vulneren sus derechos, y no dudará en hacerlo contra Netflix”, señalan.

No es la primera vez que Combs recurre a la justicia en este contexto.

El músico ya había presentado una demanda por difamación de 100 millones de dólares contra NBCUniversal por el documental Diddy: The Making of a Bad Boy, emitido en la plataforma Peacock.

En su declaración general sobre la docuserie, el equipo de Combs sostiene además que Netflix y su CEO, Ted Sarandos, sabían que el artista “ha estado acumulando material desde los 19 años para contar su historia, a su manera”, y que “es fundamentalmente injusto e ilegal que Netflix se apropie de ese trabajo”.

También cuestionan que la compañía haya trabajado con Jackson, a quien describen como “un adversario de larga data con una vendetta personal que ha pasado demasiado tiempo difamando al señor Combs”.

Mientras tanto, 50 Cent ha continuado comentando el caso en redes sociales, con publicaciones frecuentes sobre Combs en su cuenta de Instagram.

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este año a 50 meses de prisión, tras un juicio de dos meses en el que fue declarado culpable de dos cargos vinculados al transporte de personas para participar en prostitución.

El jurado lo absolvió de las acusaciones más graves de tráfico sexual y asociación ilícita, por las que arriesgaba décadas de cárcel e incluso cadena perpetua.

Tras su detención en septiembre de 2024, el empresario musical estuvo recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, para luego ser trasladado en octubre a la prisión federal de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey. Combs apeló tanto su condena como la sentencia.

Además del caso penal, enfrenta cerca de 70 demandas civiles de parte de decenas de denunciantes (algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos alegados) que afirman haber sido drogadas y agredidas sexualmente por Combs.

El músico ha rechazado todas las acusaciones en el ámbito civil y algunas de esas causas ya han sido desestimadas.