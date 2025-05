Abuso sexual, drogas y voyeurismo: Así eran las impactantes fiestas “Freak Off” de Sean “Diddy” Combs, según su exnovia Cassie

La cantante Cassie Ventura, quien fue novia de Sean "Diddy" Combs durante más de una década, relató una relación marcada por la violencia, la manipulación y encuentros sexuales forzados que, según afirmó, eran organizados por el propio entorno del productor musical.

(CNN/CNN Chile) — “El tribunal llama a Casandra Ventura“.

Con esas cinco palabras, la fiscalía se zambulló en el corazón del caso de crimen organizado y tráfico sexual contra Sean “Diddy” Combs: el testimonio de su exnovia.

Identificada como “Víctima 1” en el expediente judicial y conocida públicamente como Cassie Ventura, la cantante (quien actualmente está embarazada y cursando su tercer trimestre) testificó el martes durante lo que se anticipa será una serie de jornadas intensas en la corte.

Estuvo en el estrado durante aproximadamente cuatro horas y media.

Según la fiscalía, Sean Combs y su círculo cercano habrían recurrido a amenazas, violencia, drogas, sobornos, incendios intencionales, secuestros y engaños para forzar a Ventura y a otra mujer a participar en actos sexuales prolongados, denominados “Freak Offs”, con el fin de proteger la imagen del productor musical.

La defensa admitió que Combs ha ejercido violencia contra sus exparejas y reconoció que mantiene una vida sexual “diferente”, aunque argumentaron que las mujeres involucradas consintieron esas prácticas. También fue señalado que su historial de violencia doméstica no implica necesariamente la comisión de chantaje ni de delitos de tráfico sexual.

Combs enfrenta cinco cargos. Entre ellos, conspiración para extorsionar, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución. Si es declarado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua.

A continuación, las cinco revelaciones más impactantes de Cassie Ventura en su testimonio en el juicio contra Sean “Diddy” Combs.

La siguiente información contiene descripciones explícitas de violencia y abuso sexual.

Debido al juicio, Ventura y Combs se vieron por primera vez en persona desde 2018

Durante su testimonio, Ventura, de 38 años, relató cómo conoció a Sean Combs (55) —a quien llamaba simplemente “Sean”— y cómo iniciaron una relación sentimental hace casi dos décadas marcada por episodios de control, violencia física y prácticas sexuales forzadas.

Ventura conoció a Combs cuando tenía aproximadamente 19 años. En 2006 firmó un contrato con su sello, Bad Boy Records, y según explicó, comenzaron una relación inicialmente platónica.

Con el tiempo, aseguró que la relación se volvió abusiva. “El control abarcaba todo: desde cómo me veía y lo que hacía en el día, hasta con quién hablaba”, indicó. También describió episodios de violencia asociados a los cambios de humor de Combs: “Ponía una mala cara, y a los pocos segundos, solo sentía la cachetada en la mejilla”.

Afirmó que, si él desaprobaba algo, ordenaba a su personal que retirara sus pertenencias y la expulsaba de su hogar.

“No sentía que tuviera muchas opciones. No sabía realmente qué podía significar un ‘no’ o en qué podía derivar”, dijo. “Sean controlaba gran parte de mi vida: mi carrera, mi forma de vestir, todo. Yo no sentía que tuviera voz. Era muy joven, ingenua y complaciente”.

Durante el testimonio, también relató haber sufrido lesiones físicas como golpes en la cabeza, labios partidos, hematomas e hinchazones.

“Me golpeaba, me empujaba, me arrastraba, me pateaba. Me pisoteaba la cabeza si estaba en el suelo”, detalló Ventura. Cuando se le preguntó con qué frecuencia ocurría ese tipo de violencia, respondió: “Demasiado a menudo”.

Abusos sexuales sistemáticos: Los “Freak Offs”

Ventura explicó que al inicio de la relación, Combs comenzó a proponerle participar en actos sexuales a los que él llamaba “Freak Offs”. Según su testimonio, estos consistían en que ella mantuviera relaciones sexuales con otros hombres mientras él observaba y se masturbaba.

“Durante el primer año de nuestra relación, él propuso esta idea, este encuentro sexual que llamó voyeurismo, donde él me vería tener relaciones con un tercero, específicamente con otro hombre”, testificó en el tribunal

Cada uno de estos encuentros incluía entre dos y tres sesiones de una a tres horas, con la participación de hasta cuatro hombres distintos. “Era su fantasía. Él lo controlaba todo, lo dirigía”, afirmó.

Con el tiempo, estos actos se volvieron casi semanales y se extendieron hasta 2017 o 2018. Cuando Ventura manifestó, de forma sutil, que ya no deseaba seguir participando, Combs reaccionó con desprecio.

Añadió que vivía con miedo constante a las represalias. “No sabía si se enojaría lo suficiente como para volverse violento o si simplemente dejaría de estar conmigo”.

Cassie Ventura describe el impacto físico y emocional de los “Freak Offs”: “Me sentía asquerosa y humillada”

Durante su testimonio ante el jurado, Cassie profundizó en los efectos físicos, psicológicos y logísticos de los llamados “Freak Offs”, encuentros sexuales organizados por Sean Combs que, según su relato, marcaron profundamente su salud mental y bienestar general.

Ventura aseguró que, durante esos episodios, consumía “todo tipo” de drogas, suministradas por el propio Combs o por su personal, como una forma de disociarse y anestesiarse emocionalmente. En un momento, reveló que gran parte de su vida posterior estuvo enfocada en recuperarse del consumo de sustancias y de la deshidratación causada por esas experiencias.

“Los ‘Freak Offs’ se convirtieron en una especie de trabajo. No había espacio para otra cosa más que recuperarse e intentar volver a sentirse normal”, explicó.

Aunque Ventura describió de forma serena las dinámicas sexuales impuestas durante esos encuentros, se quebró al hablar del impacto emocional que le dejaron.

“Me sentía asquerosa, me sentía humillada”, dijo entre lágrimas. “En ese momento, no tenía palabras para expresar lo horrible que me sentía realmente, y no podía hablarlo con nadie”.

Al ser consultada sobre si había algo que disfrutara de esas experiencias, respondió visiblemente afectada: “El tiempo que pasaba con él. Por triste que suene, pensé que era el único tiempo que podía tener”.

La violencia física registrada en video

Uno de los momentos más relevantes del juicio es el video de vigilancia que muestra a Combs golpeando y pateando a Ventura en un hotel de Los Ángeles en 2016. Según su testimonio, ese episodio se desencadenó después de que ella intentara retirarse de un “Freak Off” antes de que finalizara.

“Sean me siguió por el pasillo hacia los ascensores, me agarró, me tiró al suelo, me dio patadas e intentó arrastrarme de vuelta a la habitación”, detalló Ventura. Agregó que logró recoger sus pertenencias y escapar “tan rápido como pudo”, descalza, mientras Combs se encontraba en la ducha.

Ventura aseguró que ese tipo de agresión física no fue un hecho aislado. “Me ha golpeado de esa manera demasiadas veces para contarlas”, afirmó. Cuando el fiscal le preguntó si alguna vez intentó defenderse, ella contestó con un simple “no”.

El jurado ha visto las imágenes del ataque al menos cinco veces desde el inicio del juicio. El video fue publicado por primera vez por CNN en 2023.

Organización y logística de los “Freak Offs”

Ventura también entregó detalles sobre la estructura detrás de los “Freak Offs” y el rol que jugaba el equipo cercano a Combs, lo que según la fiscalía refuerza la acusación de que existía una organización criminal.

Dijo que el personal de Combs gestionaba las reservas de hoteles y que él mismo le indicaba qué acompañantes contratar. Según su testimonio, ella encontraba a las mujeres en Internet, se las mostraba a Combs para que las aprobara, y luego organizaba sus viajes, pagándoles en efectivo entre 1.500 y 6.000 dólares por participación.

Algunas de estas actividades, afirmó, se realizaban cruzando fronteras estatales. Cuando necesitaba trasladar a una acompañante en avión, Ventura contactaba a la agencia de viajes de Combs y presentaba la solicitud como si fuera para un nuevo integrante del equipo, ocultando el verdadero propósito. “Para Sean era importante que no se supiera quiénes eran las acompañantes”, sostuvo.

Ventura continuó entregando detalles gráficos sobre los llamados “Freak Offs”, los encuentros sexuales organizados por Sean Combs.

En esta ocasión, relató cómo el personal del artista proporcionaba insumos como lubricantes, aceite para bebés, preservativos y otros materiales, además de encargarse de reabastecerlos cuando se agotaban.

Según Ventura, en algunas ocasiones se utilizaban hasta diez botellas grandes de aceite para bebés por encuentro. Afirmó que si Combs consideraba que no había suficiente lubricación, se lo hacía saber de forma directa. “‘Estás demasiado seca, tienes que ponerte más aceite’, o ‘tienes que estar brillante’, me decía”, declaró.

Incluso recordó que en una oportunidad se instaló una piscina inflable llena de aceite para bebés, donde Combs le pidió que se introdujera para cubrirse completamente.

Afirmó, también, que las habitaciones de hotel solían quedar destruidas tras esos encuentros, y que miembros del equipo de Combs eran responsables de limpiarlas. En algunos casos, los hoteles habrían cobrado al artista por los daños.

Durante registros realizados por las autoridades el año pasado en propiedades de Combs, se encontraron más de mil botellas de aceite para bebés, un hallazgo que, según Ventura, está directamente relacionado con estas prácticas.