David Garrett explica por qué eligió “Despacito” para su álbum: “Cuando escogí esa canción, pensé en Sudamérica”

El violinista alemán explicó en CNN Chile por qué “Despacito”, de Luis Fonsi, fue la única canción en español incluida en su exitoso álbum "Millennium Symphony".

El violinista alemán David Garrett, conocido por fusionar lo clásico con el pop, pisará suelo nacional en noviembre con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago.

El artista conversó con CNN Chile sobre su gira y su conexión con Latinoamérica: “En los espectáculos en Europa, por supuesto que hay entusiasmo y emoción, pero nunca con tanta pasión. Por eso recuerdo al público sudamericano siempre por su implicación en los programas. Es un lugar muy especial para mí. Es un lugar muy divertido para actuar”.

Con más de 30 años de trayectoria, el músico ha buscado combinar la excelencia de su instrumento con un enfoque más masivo. En su álbum Millennium Symphony, reunió —a su juicio— las mejores canciones.

“Tuve que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero es, ¿es una gran canción? Lo segundo, ¿tiene suficiente material para utilizarlo en una orquesta sinfónica? ¿Tiene una melodía tan reconocible que, sin la letra, la gente la reconocería inmediatamente en el violín?”, explicó sobre su proceso creativo.

Lee también: El violinista David Garrett regresa a Chile con su tour mundial “Millennium Symphony”

En su setlist, la única canción en español es Despacito, de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee. Sobre esa elección, comentó: “Cuando elegí esa pieza, realmente pensé en Sudamérica, porque sabía que sería un gran éxito, especialmente allí. Y recordé que a la gente le encanta cantar conmigo en mis conciertos”.

“¿Por qué no elegir una canción cuya letra la gente conozca y que yo toque? Es un pequeño conjunto. Tocamos esta pieza y dejamos que el público disfrute de sus momentos. Para mí, eso era algo que sabía. Y estoy deseando tocarla en Sudamérica. Veamos qué pasa. Quizás estoy imaginando demasiado (…) Pero ya sabes, esa es la belleza de visitar diferentes territorios”, agregó.

En medio de su gira, Garrett también prepara su nuevo material de estudio, aunque este vería la luz en poco más de un año.

“La base de la idea es clásica. Va a ser un disco más clásico. Se va a hacer con Deutsche Grammophon. Y va a ser un espectáculo muy virtuoso, con piezas cortas, divertido para el público. Como he dicho, para mí también es importante que cualquier proyecto que haga sea accesible para un público amplio”, cerró.