Quiroz admite posibles “casos aislados” de embargos CAE a personas bajo el umbral de $3,5 millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que podrían existir “casos aislados” de embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos actuales bajo el umbral de $3,5 millones.

La autoridad abordó la controversia generada por los procedimientos de cobranza de la Tesorería General de la República (TGR), luego de que se conocieran casos de personas que acusaron haber sido embargadas pese a recibir sueldos inferiores al monto fijado como referencia.

Según explicó Quiroz, para definir los cobros se consideraron los ingresos declarados en la Operación Renta 2025, correspondientes a remuneraciones del año 2024.

“Pudiese ser que hay algunos casos aislados”

El ministro sostuvo que la información utilizada por la TGR corresponde a los ingresos informados durante el proceso tributario del año pasado.

“Hice la consulta bien específica, corresponde a los ingresos que fueron declarados en la Operación Renta el año pasado y por lo tanto corresponden a ingreso del año 2024”, explicó.

En esa línea, admitió que podrían existir diferencias entre los ingresos declarados entonces y la situación actual de algunos deudores.

“Pudiese ser que hay algunos casos aislados en que el ingreso del 2025 difiere del año 24, o el ingreso actual en los últimos meses difiere del anterior. Ahí puede haber estos casos donde no coincide este límite”, señaló.

De todos modos, Quiroz sostuvo que mayoritariamente el criterio de los $3,5 millones se ha aplicado correctamente.

“Está muy cuadrado”, afirmó, junto con asegurar que no existe instrucción de embargar a personas con rentas declaradas bajo ese límite.

Gobierno defiende cobranza a deudores con capacidad de pago

El titular de Hacienda defendió el procedimiento y afirmó que se ha actuado “con el máximo de criterio y con el máximo prudencia” respecto de los deudores.

Además, recordó que hace más de dos meses se llamó a las personas morosas a acercarse a las instituciones públicas para reprogramar sus deudas antes de iniciar acciones legales.

“Tenemos hasta la fecha 30 mil personas que se acercaron y han reprogramado y esa cifra sigue subiendo”, sostuvo.

Quiroz agregó que el foco está puesto en personas que, según el Ejecutivo, tienen capacidad de pago.

“Estamos hablando con las personas que les ha ido bien y que no han pagado, y le estamos pidiendo que paguen de la mejor forma posible, que se acerquen a reprogramar”, recalcó.

Deuda por CAE asciende a $4 billones

El ministro también remarcó que los recursos del CAE provienen de fondos públicos y que la alta morosidad implica un costo para el Estado.

“Lamentablemente hay una morosidad muy alta que le significa al Estado que tiene que salir a comprar todos los años 500 millones de dólares aproximadamente por este tipo de crédito”, indicó.

Según Quiroz, la deuda total de estos morosos con el Gobierno asciende actualmente a $4 billones.

Comisión de Hacienda citará a la TGR

En paralelo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó invitar al Ministerio de Hacienda y al tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, para abordar el procedimiento utilizado en la cobranza de deudores del CAE.

El presidente de la instancia, el diputado Agustín Romero (Republicano), explicó que también se solicitó información detallada sobre la medida, la cantidad de deudores y su estratificación por ingresos.

Si bien desde la oposición se solicitó pedir la suspensión del proceso de embargo, la propuesta no alcanzó el quórum necesario en la comisión.