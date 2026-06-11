Quinta edición del Observatorio Nutricional revela “ceguera” de los padres ante el sobrepeso y la obesidad infantil en Chile

Según el último mapa nutricional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), la obesidad infantil es una de las principales amenazas que tiene la salud pública. Las cifras son alarmantes: más de la mitad de los escolares en Chile se encuentra en una situación de malnutrición por exceso, cifras que, sin embargo, no son percibidas como un problema.

“Bueno, hay causas subyacentes. Todavía hay cuestiones culturales que venían explicando acá algunos expertos no se han superado, pero el rol de las autoridades y también de la academia es ir cambiando esas percepciones, ir mostrando también la evidencia del daño que genera hoy día el sobrepeso y la obesidad, insisto, no solamente en la salud física, sino que también mental. Y el daño que eso acarrea para el futuro y los proyectos de vida de los menores en su desarrollo personal”, explicó el Director Nacional de Junaeb, Fernando Peña.

Una situación que fue revelada en la quinta edición del Observatorio Nutricional Nestlé y de la Universidad Finis Terrae, desarrollado junto con Ipsos.

Al respecto, el Académico de Nutrición de la Universidad Finis Terrae, Edson Bustos, detalló que “los datos nacionales hablan de que el estado nutricional normal de los niños no llega al 43% versus los niños, en este caso, los padres dentro de este estudio, hablan que alrededor del 85% tienen peso normal. Por lo tanto, la brecha es sobre un 40% entre lo que perciben versus la realidad”.

En esa misma línea, la Gerente de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé, Ignacia Larraechea, advirtió que “hoy algo que es muy importante es que hay una ceguera en percibir el sobrepeso y obesidad. Vemos que el sobrepeso y obesidad aumentan en este país, pero la percepción no va de la misma manera”.

Y otro hallazgo importante: cómo los factores multidimensionales de la obesidad influyen en el problema.

“Hemos visto distintos resultados, como los niños no duermen las horas suficientes, como la actividad física no cumple con las recomendaciones, en este caso, internacionales de la OMS. Cómo el uso de pantallas, como lo revisamos, es un promedio de 3 horas con un máximo de 8 horas inclusive en algunos grupos de niños. Pero también vamos a ver aspectos de la salud mental que ahora han tomado una relevancia importante”, complementó el docente de la Universidad Finis Terrae.

Pero también los argumentos que pesan al momento de decidir sobre la alimentación de los hijos, como lo práctico y el precio.

“Este problema no se va a resolver de un día para otro, no lo va a resolver un actor. Acá estamos con la academia, con la industria, con entes gubernamentales para generar la conversación que genere planes concretos. Esto tiene que ser un esfuerzo multifuncional”, enfatizó la ejecutiva de Nestlé.

Por su parte, el titular de la Junaeb relevó la importancia de abordar el entorno familiar: “Y sobre todo el trabajo fuera de la escuela para que desde dentro de la casa podamos generar conductas que nos permitan tener hábitos alimenticios que nos permitan no solamente superar esta pandemia, sino que sobre todo generar menos presión sanitaria para el futuro y los riesgos que eso conlleva de enfermedades crónicas que lamentablemente ya están apareciendo a muy temprana edad”.

Obesidad infantil que amenaza con convertirse en el gran problema de salud pública en un futuro próximo, y que para enfrentarlo, el primer paso parece ser asumir que existe y que está más presente que nunca.